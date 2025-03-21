Bakan Bolat tüketici güven endeksi verilerini değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini değerlendirdi.

Bakan Bolat, endeksin martta bir önceki aya göre, son iki yılın en büyük artışını göstererek, yüzde 4,6 yükselişle 85,9 olduğunu belirtti.

Söz konusu endeksin Mayıs 2023'teki 91,1 değerinden sonra, son 22 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Detaylara bakıldığında, aylık bazda 18 alt endeksten 14'ünde iyileşme olmuştur. Son dönemde makro ekonomik göstergelerde izlenen olumlu gelişmeler, tüketici güvenindeki toparlanmayı desteklemeyi sürdürmektedir. Dolayısıyla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat önceliklerinde Türkiye ekonomisindeki olumlu görünüm, temel göstergelerde de görüldüğü üzere devam etmektedir."