Bakan Bolat tüketici güven endeksi verilerini değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini değerlendirdi.
Bakan Bolat, endeksin martta bir önceki aya göre, son iki yılın en büyük artışını göstererek, yüzde 4,6 yükselişle 85,9 olduğunu belirtti.
Söz konusu endeksin Mayıs 2023'teki 91,1 değerinden sonra, son 22 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:
"Detaylara bakıldığında, aylık bazda 18 alt endeksten 14'ünde iyileşme olmuştur. Son dönemde makro ekonomik göstergelerde izlenen olumlu gelişmeler, tüketici güvenindeki toparlanmayı desteklemeyi sürdürmektedir. Dolayısıyla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat önceliklerinde Türkiye ekonomisindeki olumlu görünüm, temel göstergelerde de görüldüğü üzere devam etmektedir."
TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİNDE MART AYINDA SON 2 YILIN EN BÜYÜK ARTIŞI VE SON 22 AYIN EN YÜKSEK ENDEKS SEVİYESİ GERÇEKLEŞTİ.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) March 21, 2025
Tüketici güven endeksi, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre son 2 yılın en büyük artışını göstererek %4,6 oranında yükseldi ve 85,9 ile son 22 ayın en… pic.twitter.com/Zwc4grFbsv