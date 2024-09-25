Bakan Bolat: Türk-Amerikan ilişkilerinde olumlu gelişmeler göreceğiz

ABD'DEKİ TÜRK İŞ İNSANLARINA "OYUN KURUCU OLMA" ÇAĞRISI

Türkiye ve ABD arasındaki ilişkileri de değerlendiren Bolat, iki ülke ilişkilerinin son 4 senede önemli bir ivme yakaladığını anlattı.

Bolat, salgın döneminde tedarik zincirinde yaşanan aksamayla kaliteli üretim yapan, çalışkan iş gücü ile hızlı teslimatın olduğu Türkiye'den alım yapmanın Avrupalı ve Amerikalı ihracatçılar için çok cazip hale geldiğini ve o dönemde Türkiye'ye talebin arttığını kaydetti.

Türkiye ve ABD arasındaki ticaretin son 4 yılda büyük bir artış gösterdiğini belirten Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacminin bu yıl 35 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini aktardı.

Bolat, ABD'deki Türk iş insanlarının organize olmasının faydalarına dikkati çekerek, "Organize olan azınlıklar organize olamayan çoğunluklara galip geliyor. ABD'de nüfusun yüzde 2'sini oluşturan bir topluluk politikada, ekonomide, her alanda etkili olabiliyor." dedi.

ABD'deki Türk iş insanlarının organize olması, güçlenmesi ve dayanışma içinde olmasının Türkiye'ye çok büyük bir güç katacağını vurgulayan Bolat, "Amerika'dan Türkiye'ye yatırımlar noktasında da oldukça iyi bir durumdayız ama gelecek daha ümit verici." diye konuştu.

Bakan Bolat "Türk Amerikan ilişkilerinde önümüzdeki süreçte birçok sektörde yeni olumlu gelişmeleri hep birlikte göreceğiz." dedi.

ABD'deki Türk iş insanlarına "oyun kurucu olma" çağrısında bulunan Bolat, Türkiye ve ABD arasında çok büyük fırsatların oluşması için iş insanlarının çok daha efektif ve başarılı olabileceklerini ifade etti.