Bakan Bolat Türkiye İhracat Seferberliği Samsun Zirvesi’nde duyurdu: Tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rekoru kırıldı

"SAMSUN SADECE KARADENİZ'İN DEĞİL, TÜRKİYE'NİN İHRACAT KAPISIDIR"

Konferansın açılış konuşmasını yapan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem "Bugün, ihracatın kalbinin attığı Samsun'da, Karadeniz'in bu kadim liman kentinde bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Millî Mücadele'nin başladığı bu şehir, şimdi ekonomik mücadelenin de ön saflarında yer alıyor. İhracata dayalı büyümenin, dış pazarlarda söz sahibi olmanın tam da merkezinde konumlanıyor. Samsun; stratejik limanıyla, gelişen lojistik altyapısıyla ve güçlü tarım-sanayi entegrasyonuyla sadece Karadeniz'in değil, Türkiye'nin ihracat kapısıdır. Bu şehir, Orta Karadeniz'in üretim üssü olmasının ötesinde, Karadeniz havzası ve Orta Asya'ya açılan önemli bir ticaret koridorudur. Bugün burada, bu potansiyelin nasıl daha ileriye taşınabileceğini hep birlikte konuşacağız.

Düzenlediğimiz Türkiye İhracat Zirveleri ile Anadolu'nun dört bir yanında üretim gücümüzü, küresel vizyonumuzu ve ihracat kabiliyetimizi konuşuyoruz. Çünkü biliyoruz ki büyüyen Türkiye'nin yolu, daha çok üreten, daha çok ihraç eden bir ekonomiden geçiyor. Bu sayede insanımıza iş-aş imkânı sunuyor, istihdamda Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırıyoruz. Küresel ekonomide kartlar yeniden dağıtılırken, Türkiye'nin ihracatla büyüyen, üreterek güçlenen bir ülke olması her zamankinden daha önemli.

Turkuvaz Medya olarak, ihracatın Türkiye ekonomisindeki stratejik rolünü önemsiyor; Anadolu'nun üretim gücünü, küresel vizyonla buluşturmaya katkı sağlamak için bu zirveleri gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar İstanbul'dan Gaziantep'e, Konya'dan Bursa'ya kadar düzenlediğimiz zirvelerle ihracatçımıza destek olmaya çalıştık. Dünyanın her yerine Türk ürünlerini ulaştıran ihracatçılarımızı birer kahraman olarak görüyor, onları bütün imkanlarımızla desteklemekten memnuniyet duyuyoruz.

Geçtiğimiz yıl ulaştığımız 260 milyar doları geçerek rekor kıran ihracat rakamlarını bu yıl çok daha yukarılara taşıyacağımıza olan inancımız tamdır. Bugün burada elbette sadece rakamları konuşmayacağız. Aynı zamanda yeni pazarları, yeni fırsatları ve sürdürülebilir büyümenin yol haritasını da masaya yatıracağız. Yeni pazarlar, yeşil dönüşüm, dijital ticaret ve sürdürülebilir kalkınma gibi başlıklarla ihracatımızın geleceğini birlikte şekillendireceğiz.

Zirvemizin Samsun'a, Karadeniz'e ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, katılımınız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.