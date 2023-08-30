Türkiye-Irak ekonomik ilişkilerinde yeni döneme giriliyor

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Bağdat'a gerçekleştirdiği resmi ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunuldu. Buna göre, Bolat, ziyaret kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından kabul edilirken Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Muhammed Ali Temim, Irak Ticaret Bakanı Atir Davud Selman el-Greyri, Irak İmar, İskan, Belediyeler ve Kamu İşleri Bakanı Bengin Rekani ve Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Miheybis ile resmi görüşmeler yaptı.

Söz konusu ziyarette Bolat'a, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) temsilcileri ile yaklaşık 50 iş insanından oluşan heyet eşlik etti.

Açıklamaya göre, Bolat, Irak Cumhurbaşkanı Reşit ile görüşmesine ilişkin, "Irak'ın Fav Limanı'nı Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'nde ülkemizin desteği vurguladık, Türk müteahhitlik firmalarının Irak'taki altyapı, üstyapı ve konut projelerinde yer alma isteğini belirttik." ifadesini kullandı. Reşit de Irak'taki projelerde Türk firmalarının ağırlığının artmasını beklediklerini belirterek, Türk firmalarını Irak'ın tüm bölgelerinde gerçekleştirilecek projelere davet etti ve iki ülke arasındaki işbirliğinin önemine işaret etti.