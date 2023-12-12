Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Bolat: Ülkemizi cazip hale getirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz
Giriş Tarihi: 12.12.2023 16:25 Son Güncelleme: 12.12.2023 16:32

Bakan Bolat: Ülkemizi cazip hale getirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "Toplantı kapsamında, önümüzdeki dönemin yatırım politikalarına yön verecek YOİKK Eylem Planı'mızı ilgili kamu kurumlarımız ve özel sektör kuruluşlarımızla istişare ederken teknoloji odaklı yatırımları hızlandıracak Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) Programı'nın detaylarını özel sektör temsilcilerimizle ele aldık." ifadelerini kullandı.

AA
Bakan Bolat: Ülkemizi cazip hale getirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün gerçekleştirilen YOİKK toplantısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Toplantıda alınan kararlara değinen Bakan Bolat, "Toplantı kapsamında, önümüzdeki dönemin yatırım politikalarına yön verecek YOİKK eylem planımızı ilgili kamu kurumlarımız ve özel sektör kuruluşlarımız ile istişare ederken teknoloji odaklı yatırımları hızlandıracak YTAK Programı'nın detaylarını özel sektör temsilcilerimizle ele aldık." bilgisini verdi.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında Bakanlık olarak üzerlerine düşen görevleri en hızlı ve etkin şekilde yerine getirdiklerini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, iç ticarette adil rekabet koşullarının oluşturulması, gümrük işlemlerinin etkin ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesi, şirket kurulmasının kolaylaştırılması, mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik desteklerimiz ve etkin ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle yatırımlar için ülkemizi cazip hale getirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamu-özel sektör işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olan ve yoğun emekler sonucu hazırlanan YOİKK çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Bolat: Ülkemizi cazip hale getirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA