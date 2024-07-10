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Giriş Tarihi: 10.7.2024 15:08

Bakan Bolat: Üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çalışmalarına büyük bir gayretle devam ettiklerini vurgulayarak, ihracatı artırmaya yönelik aldıkları aksiyonların yanında yerli üreticileri haksız ve kural dışı rekabete karşı korumaya yönelik ithalat politikalarıyla üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

AA
Bakan Bolat: Üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Bolat, mayıs ayında işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,1 puan düşüşle yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleştiğini ve 2012 yılından sonraki en düşük seviyesine gerilediğini ifade etti.

İstihdam oranının ise aynı dönemde 0,4 puan artarak yüzde 50 ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Bolat, iş gücüne katılma oranının 0,3 puan artarak yüzde 54,5'e yükseldiğine işaret etti.

"ÇALIŞMALARIMIZA BÜYÜK BİR GAYRETLE DEVAM EDECEĞİZ"

Bolat, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranının ise yüzde 15 olduğunu bildirerek şunları kaydetti:

"Geçmiş dönemlerde yüzde 25'lere kadar yükselen genç işsizlik oranının bu seviyelere gelmesi de sevindirici bir diğer gelişmedir. İhracattaki artış ve ithalattaki düşüş eğilimi, ekonomik büyümeye pozitif katkı sağlayarak istihdam göstergelerini desteklemektedir."

Türkiye ekonomisinin 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdüğünü ve net ihracatın büyümeye katkısının 1,6 yüzde puan olduğunu belirten Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"İhracatı artırmaya yönelik aldığımız aksiyonlar yanında yerli üreticileri haksız ve kural dışı rekabete karşı korumaya yönelik ithalat politikalarımızla üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın her defasında vurguladıkları üzere yatırım, istihdam, üretim ve ihracat öncelikleri doğrultusunda Ticaret Bakanlığı olarak çalışmalarımıza büyük bir gayretle devam edeceğiz."

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Bakan Bolat: Üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz
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