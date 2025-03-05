Bakan Bolat: Yatırım iştahı artmaya başladı

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen Texhibition İplik, Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı (Texhibition İstanbul) kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Texhibition'ın 7 yaşında olduğunu kaydederek, Türk sanayisinin, tekstilinin, kumaşının, konfeksiyonunun, halısının, ev tekstilinin ve deri ürünlerinin nereden nereye geldiğini görmenin kendilerine kıvanç verdiğini söyledi.

Türk tekstilinin, kumaşının, ipliğinin, konfeksiyonunun, halısının ve ev tekstili artık bir dünya markası olduğunu dile getiren Bolat, "Aranılan, istenilen ürünler olarak, dünyada rekabet gücü yüksek ürünler olarak göğsümüzü kabartıyor. Bugün de Texhibition'da 125 ülkeden 25 binin üzerinde ziyaretçi ve 500'ün üzerinde katılımcının burada olması gerçekten büyük bir başarı." diye konuştu.

Bolat, yıl başından bugüne kadar gittikleri ve açılışını yaptıkları fuarlarda ciddi bereket gördüklerini kaydederek, satışların, bağlantıların ve siparişlerin yüksek olduğunu ve her fuardan sonra sevindirici haberler aldıklarını anlattı.

"DÜNYA TEKSTİL VE HAZIR GİYİM TİCARETİNDEN YÜZDE 4 PAY ALIYORUZ"

Bakan Bolat, tekstil ve hazır giyimin çok önemli bir sektör olduğunu, dünya ihracatının yüzde 4'ünü oluşturduğunu belirterek, "875 milyar dolarlık bir ticaretten bahsediyoruz dış ticaret olarak. Burada Türkiye olarak yüzde 4'lük pay alıyoruz. Dünyada tekstil, giyim ve konfeksiyon olarak dünyada 6'ncı, Avrupa Birliği'nde tedarikçi olarak üçüncü sıradayız." ifadelerini kullandı.

Tekstil ve hazır giyim sanayisinin geçen yıl ihracatta 32,1 milyar doları aştığını dile getiren Bolat, bu rakama halı, ev tekstili, deri ürünleri ve aksesuarlarının eklenmesi halinde 36 milyar dolar civarına yükseldiğini söyledi.

Bolat, tekstil sektörünün ilk 2 aylık ihracatının 1 milyar 570 milyon doları aştığını kaydederek, "Aşağı yukarı, geçen yılın rakamıyla aynı. Konfeksiyon sektörünü de dün açıkladık. Orada da yüzde 5 civarında bir azalışla başladık ama mevsimsel faktörleri ve dönemsel siparişleri de dikkate alarak bunları söylüyoruz." şeklinde konuştu.

AB'de talebin düşmesi ve durgunluğun artması gibi gelişmelerin tekstil sektörünü olumsuz etkilediğini kaydeden Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada asla moralleri bozmamak lazım. Çünkü nereden nereye geldiğimiz ortada. Dünyada çırçır, iplik, kumaş, konfeksiyon, aksesuar, deri, halı ve ev tekstili anlamında entegre üretim ve ihracat kapasitesine ve kabiliyetine sahip iki ülke var; birisi Türkiye, diğeri Çin. Bu gerçeği unutmayalım. Yaptığımız ve elde ettiğimiz başarıların üzerine yenilerini katmak için canla başla mücadele edeceğiz. 1,1 milyon kişi bu sektörden ekmek yiyor, istihdam ediliyor. Yine 70 bine yakın işletme bu sektörde iştigal etmekte ve ülkemizin toplam iş gücü istihdamının yüzde 7'si bu sektördedir."

"TEXHİBİTİON'IN PRESTİJLİ FUAR KATEGORİSİNE ALINMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Ticaret Bakanı Bolat, hükümet olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ve Ticaret Bakanlığı olarak tekstilde, konfeksiyonda ve diğer sektörlerde üretimin, ihracatın, istihdamın artması için tüm güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Bu alanda hayata geçirilen yeni program ve teşviklerden bahseden Bolat, tekstil ve ham maddeleri sektöründe verilen UR-GE, Turquality, fuar, hibe ve tanıtım desteklerini anlattı.

Bolat, prestijli fuar konusunda yurt dışına yönelik çalışmalarının olduğunu kaydederek, Texhibition gibi bazı yurt içi etkinliklerin prestijli fuar kategorisine alınması için çalışmalarının bulunduğunu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na tekliflerini sunduklarını, cevabı alınca müjdeyi paylaşacaklarını bildirdi.

"YATIRIM İŞTAHI ARTMAYA BAŞLADI"

Bakan Bolat, genel ekonomiye ilişkin büyüme ve ihracat verilerini paylaşarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yatırım iştahı artmaya başladı. Faizler geriledikçe yatırım iştahı da artıyor. İnanıyorum ki pazartesi günü açıklanan ve TÜFE'de son 20 ayın en düşük rakamına gerilediğimiz yüzde 39'luk enflasyonla Merkez Bankamız perşembe günü (6 Mart) Para Politikası Kurulu'nu zaten rutin bir şekilde topluyor. Oradan sevindirici bir karar çıkmasını bekliyoruz. Bu, sizlere vereceğimiz ihracat reeskont kredi maliyetlerinde, esnaflara verdiğimiz kredilerde ciddi bir indirim sağlayacak. Göreceksiniz yaza doğru çok daha gerilere gelen finansman maliyetleriyle karşılaşacağız ve bunlar sizlerin yatırım ve işletme ihtiyacını karşılamada çok yardımcı olacak."

Bolat, sanayideki büyüme rakamlarından, ocakta işsizlik oranının son 13 yılın en düşüğüne gerilemesinden, istihdamın 32,5 milyona yükselmesinden bahsederek, yıl başından bu yana parite ve kur konusunda ihracatçıların beklediği iyileştirmenin yavaş yavaş gerçekleştiğini anlattı.

"PERŞEMBEDEN SONRA FİNANS MALİYETİNDE DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ"

Ticaret Bakanı Bolat, geçen yıl 24,7 milyar lira olarak ihracatçılara sağladıkları destekleri 2025'te 33 milyar liraya yükselttiklerini belirterek, "Yine tekstil, giyim, deri, ayakkabı ve mobilya olmak üzere istihdam yoğun sektörlere verdiğimiz ihracat prefinansman kredisinden 1 milyar lirayı sizlere ayırdık. Finansman maliyeti yüzde 36'dan yüzde 28,83'e düşmüştü. Perşembeden sonra da finans maliyetinde biraz daha düşüşler gerçekleşecek diye ümit ediyoruz." diye konuştu.

Avrupa'ya ihracat yapmak için Yeşil Mutabakat'a uyumun öneminden bahseden Bolat, bu konuda verdikleri desteklere ilişkin bilgiler paylaştı.

Bolat, İhracatı Geliştirme AŞ'nin (İGE), KOSGEB'in, Türk Eximbank'ın tekstil sektörüne yönelik desteklerini anlatarak, "Artık iş zamanı, ticaret zamanı. Dünyanın artık uluslararası fuar merkezlerinden önde gelen ülkemizde, İstanbul'umuzda Texhibition İplik, Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nın hayırlı, bereketli ve huzurlu olmasını dilerim." dedi.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini kesen Bakan Bolat ve beraberindeki heyet, alanda incelemelerde bulunarak katılımcılarla sohbet etti.