Bakan Bolat: Yeni rekorlar kıracağımıza inancımız tamdır

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, etkinlikteki konuşmasında, DEİK'in Türkiye'nin ihracat misyonunun öncülüğünü yapan lokomotiflerden biri olduğuna işaret ederek, Türkiye'yi dünyanın en fazla ihracat yapan ülkeleri arasına yükseltmek için gece gündüz kamu ve özel teşebbüs birlikte çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin ihracat verileri ve hedefleri hakkında bilgi veren Bolat, "Bu yıl 267 milyar dolar mal ve 110 milyar dolar hizmet ihracatı ile Türkiye'mize toplamda 377 milyar dolar ihracat ve döviz geliri kazandırmak hedefimizdir. Geçen yıl 255,5 milyar dolar mal ve 101 milyar dolar hizmet ihracatı ile toplamda 356,5 milyar dolar ihracat ve döviz geliri kazandırmıştık. Yıl sonunda bu rakamı yakalayacağımıza ve yeni rekorlar kıracağımıza inancımız tamdır. Zaten bu yılın ilk 5 aylık verileri bu tahminimizi güçlendirmekte." yorumunu yaptı.

"Liderimiz güçlü, dirayetli ve vizyoner; müteşebbisimiz azimli, çalışkan, üretici ve dışa açık; hükümetimiz kararlı, çalışkan ve reformcu; kurumlarımız tecrübelidir" diyen Bolat sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya ticareti geçen yıl yüzde 1,2 düşüş, dünya ihracatı yüzde 5 düşüş ve dünya üretimi 3,2 ile durgun bir seyir kaydederken, Türkiye ekonomisi ise 2023'te yıllık yüzde 4,5 reel büyüme, son 14 çeyrektir kesintisiz büyüme başarısı gösterdi. Türkiye artık 1 trilyon 118 milyar dolarlık üretimi ile dünyanın 17'nci büyük ekonomisidir. Satınalma gücü paritesi temelinde 11'inci büyük ekonomi olmayı başardık. 2024'ün ilk dört ayını 2023 yılının aynı dönemi ile mukayese ettiğimizde, Türkiye'nin mal ihracatının yüzde 2,7 artarak 83 milyar dolara yükseldiğini görmekteyiz. Mayıs ayı sonunda müjdeli yeni rekor haberlerini paylaşmak arzusundayız."