Bakan Bolat: Yüzde 25’in ötesinde bir hedef belirlemeliyiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İİT Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Ticaret Müzakereleri Komitesi 3. Bakanlar Toplantısı'nın açılışındaki konuşmasında 42 ülkeden toplantıya katılım olduğunu kaydetti.

Konuşmasına İsrail'in başta Gazze'de, sonrasında Refah'ta asrın en hoyrat katliamlarından birine imza attığını anımsatarak başlayan Bolat, abluka nedeniyle zaten bir açık hava hapishanesi olan Gazze'nin devasa bir kadın ve çocuk mezarlığına çevrildiğini söyledi.

Bölgede yaşanan drama dikkati çeken Bolat, "Kuvözdeki bebekleri öldürecek, hastaneleri, ibadethaneleri, yardım malzemesi götüren kamyonları dahi bombalayacak, gıda sırası bekleyen masum sivillerin tepesine bomba yağdıracak kadar insanlıklarını kaybettiler." dedi.

İsrail yönetiminin ve ordusunun, daha fazla kan dökülmeden, daha fazla çocuk, kadın, yaşlı, sivil insanlar ölmeden, insanlığa dair umutlar daha fazla kaybolmadan bir an önce durdurulması ve kalıcı, derhal bir ateşkese zorlanması gerektiğini vurgulayan Bolat, şöyle konuştu:

"İslam dünyası, bu sefer diğer krizlerden farklı olarak, birlik ve beraberlik içinde örnek bir duruş sergilemiştir. Saldırılar başladıktan kısa bir süre sonra yapılan Arap Ligi Zirvesi'nde, martta düzenlenen Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısında, 15. İslam Zirvesinde ve son olarak iki gün önce düzenlenen, D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda İslam dünyası Filistin'e desteğini net bir şekilde ortaya koymuştur. Ticaret Bakanları olarak biz de Filistin'e desteğimizi göstermeliyiz. Bu kapsamda bugün kabul edeceğimiz deklarasyonda tepkimizi net bir şekilde göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Biz, aramızda 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmi olmasına rağmen İsrail ile ticareti Türkiye olarak durdurduk. Bu sebeplerle elimizden geleni hep beraber yapacağız, yapmaya devam edeceğiz."