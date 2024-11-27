Bakan Bolat ’Yüzde 35’e yükselteceğiz’ diyerek açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen ve bu yıl 10. kez kapılarını açan Dünya Helal Zirvesi'ne katıldı.

Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda, yerli ve yabancı bakanlıklar ile çeşitli kurum ve kuruluşların katkılarıyla organize edilen etkinliğin önemine işaret eden Bolat, Türkiye'nin fuara ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Küresel arenadaki en büyük helal organizasyonu olarak kabul edilen zirve ve fuarın, helal sektöründeki firmalar, kurumlar ve tüketiciler için yeni ufuklar açacağına inandığına, helal ticaretin daha da gelişmesine büyük katkılar yapacağına işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Bu sene de etkinliklerimizi Filistinli kardeşlerimizin topyekun hedef alındığı İsrail'in katliamları ve soykırımının gölgesinde gerçekleştirmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu saldırılarda maalesef kayıtlı 45 bine yakın, kaydı tespit edilemeyenleri de dahil ettiğimizde 54 bine yakın şehidimiz var. Gerek Gazze gerekse Batı Şeria'da çok büyük bir yıkım söz konusu. Bu sabah itibarıyla Lübnan'da ateşkes kararı yürürlüğe girdi, bunun en kısa zamanda Gazze'de, Filistin'de de olması için çabalarımızı, baskılarımızı artırıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti olarak 2 Mayıs'ta İsrail'le hem ihracat hem ithalatta bütün ticaretimizi durdurduk ancak Filistin devletinin ve hükümetinin, Filistin ekonomisinin yaşatılması ve oradaki 6 milyon Filistinli kardeşimizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında özel bir mekanizma ile sıkı kurallar çerçevesinde Filistin'e yönelik ihracatı, varış yeri Filistin ve ithalatçıları Filistinli olmak kaydıyla devam ettiriyoruz. Yine Filistin hükümetinin ekonomisinin, ticaretinin yaşatılması için önemli gümrük vergisi, tarife kolaylıkları sağladık. Ticaret Bakanlığı olarak Helal EXPO fuarında da Filistin'in partner ülke, yani şeref misafiri ülke olması kararını aldık ve Filistin'e 700 metrekareden fazla bir stant alanı sağladık, 30'a yakın Filistinli firma burada Filistin ürünlerini sergiliyorlar."

Bolat, aynı şekilde Türkiye olmasaydı, Barış Harekatı olmasaydı, Gazze'den farksız bir duruma düşecek olan KKTC'yi de her platformda desteklediklerini dile getirdi.

Etkinlikte çok sayıda ülkeden katılımcıların bulunduğunu anımsatan Bolat, bu yoğun katılımdan duydukları memnuniyete işaret ederek, yaklaşık 110 ülkeden 1100 şirketin etkinlikte yer alacağını söyledi.