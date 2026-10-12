Bakan Bolat’tan Brüksel’de önemli temaslar: Gümrük Birliği masaya gelecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'e iki günlük resmi ziyaret gerçekleştirecek.

GÜMRÜK BİRLİĞİ İÇİN ATILACAK ADIMLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Temasların odak noktasını, 2024'te tesis edilen Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun 13 Ekim'de düzenlenecek üçüncü toplantısı oluşturacak. Toplantı, Bakan Bolat ile Avrupa Komisyonunun Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'in eş başkanlığında yapılacak.

Türkiye ile AB arasındaki ticari ilişkilerde karşılaşılan sorunların ele alınması ve somut çözüm yollarının geliştirilmesi bakımından kritik önem taşıyan toplantıda, Gümrük Birliği kapsamındaki sorunların giderilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek.

Ayrıca, gümrükler, sınır ötesi e-ticaret, yeşil ve dijital dönüşüm, Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı, kamu alımları, dijital ticaret ile ticaret politikası savunma araçları gibi alanlarda işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin istişarelerde bulunulacak. Diyalog toplantısının ardından Bolat ve Sefcovic, ele alınan konular ve kaydedilen gelişmeler hakkında ortak basın açıklaması yapacak.

TÜRK VE AVRUPALI İŞ İNSANLARI YUVARLAK MASA TOPLANTISINDA BULUŞACAK

Program kapsamında Bolat ve Sefcovic, Türkiye ve Avrupa iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek Türkiye-AB İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı'na başkanlık edecek.

Toplantıda, iki taraf arasındaki güçlü ekonomik entegrasyonun korunması ve geliştirilmesi, iş dünyasının karşılaştığı sorunların giderilmesi, yatırım ortamının daha öngörülebilir hale getirilmesi ve ortak küresel rekabet gücünün artırılmasına yönelik fırsatlar ele alınacak.

Bolat, temasları kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Avrupa İş Zirvesi (EBS) işbirliğiyle gerçekleştirilecek Türkiye-AB İş Zirvesi'ne de katılarak Sefcovic ile birlikte Türk ve Avrupalı iş dünyası temsilcilerine hitap edecek. Zirvede, ticaret ve yatırımların yanı sıra enerji, güvenlik, sanayi politikaları ve ekonomik dayanıklılık alanlarındaki işbirliği imkanları değerlendirilecek.

BELÇİKA İLE YENİ YATIRIM FIRSATLARI VE SANAYİ POLİTİKALARI GÜNDEMDE

Bakan Bolat, Belçika Şirketler Federasyonu ve DEİK işbirliğinde organize edilecek Türkiye-Belçika Yüksek Düzeyli Yuvarlak Masa Toplantısı'nda iki ülke iş dünyası temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Toplantının, Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığında mayısta Türkiye'ye gerçekleştirilen ekonomik misyonun ardından mevcut işbirliklerinin derinleştirilmesi ve yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi açısından önemli bir platform oluşturması bekleniyor.

Bolat ayrıca, Otomotiv İhracatçıları Birliği ve Avrupa Reform Merkezi işbirliğiyle düzenlenen "Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı"na ilişkin yuvarlak masa toplantısına iştirak edecek.

AB KOMİSYONU VE AVRUPA PARLAMENTOSU NEZDİNDE KRİTİK TEMASLAR

Bolat'ın Brüksel ziyareti, 14 Ekim'de AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu nezdindeki temaslarla sürecek.

Ömer Bolat, bu kapsamda Avrupa Komisyonunun Temiz, Adil ve Rekabetçi Geçişten Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Teresa Ribera ile bir araya gelecek. Görüşmede, Türkiye-AB ticari ilişkileri, AB'nin rekabetçilik ve ekonomik güvenlik gündemi ile yeni sanayi politikalarının taraflar arasındaki ekonomik entegrasyona etkileri ele alınacak.

Avrupa Parlamentosu üyeleriyle gerçekleştirilecek görüşmelerin temel gündem maddesini ise Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağı oluşturacak. Bu çerçevede AB'nin yeni sanayi ve rekabetçilik politikalarının, Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği temelinde tesis edilen güçlü ekonomik entegrasyonu ve ortak değer zincirlerini gözeten kapsayıcı bir anlayışla şekillendirilmesinin önemi vurgulanacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör