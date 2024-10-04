Bakan Bolat’tan dijital dönüşüm açıklaması

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Vizyon 100 Platformu tarafından "Metal Yaka-Yapay Zeka ile Desteklenmiş Robotlar" temasıyla düzenlenen Dijital CEO ve Liderler Zirvesi başladı.

Etkinliğin açılışına çevrim içi olarak katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yükselen teknolojiyle birlikte yapay zeka çağının başlangıcında olunduğunu söyledi.

Yapay zeka teknolojisinin, son birkaç yılda kendi tarihinin en yüksek yatırımlarını aldığını ifade eden Ömer Bolat, "Yapay zekanın gelişmesiyle yapay zeka destekli robotların üretim ve istihdam üzerinde etkileri olacağı, iş gücü piyasalarında değişim ve dönüşüme yol açabileceği ve en önemlisi yeni meslek ve iş imkanları doğuracağını söylemek mümkündür. Fayda ve fırsatların yanında, yapay zeka çağının pek çok soru işaretini ve kaygıyı da beraberinde getirdiğine dikkat çekmek gerekiyor. Bu kadar yıkıcı bir teknolojinin insanlığı tedirgin etmesi kaçınılmazdır. Hukuki ve güvenlikle ilgili riskler yanında bazı sosyal sorunlara da yol açma ihtimali, göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir." diye konuştu.

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir büyüme ve istikrarın sağlanması için sektörlerin yapay zeka da dahil olmak üzere dijital dönüşüm ve değişimlere adaptasyonlarına yönelik iş birliği imkanları ve destekleri geliştirmeye büyük önem verdiklerini anlattı.

GÜMRÜKLERDE YAPAY ZEKA DESTEKLİ "MUHAFIZ"

Dijital dönüşüm hamlesi ve dijital çağın gereklilikleri doğrultusunda teknik altyapıya yapay zeka destekli uygulamaların kazandırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Bolat, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda, gümrük süreçlerinin basitleştirilmesi ve hızlandırılması amacıyla gümrük işlemlerinin ağırlıklı olarak dijitalleştirilmesinin yanında, gümrükler başta olmak üzere Ticaret Bakanlığımızın birçok faaliyet alanında yapay zeka teknolojilerini de kullandığımızı memnuniyetle belirtmek istiyorum. Gümrük sahalarından geçen eşyaya ilişkin muhtemel uyumsuzluklar veya taşıt hareketlerindeki anomalilerin 'Muhafız' adı verilen bir yapay zeka yazılımı ile tespit ediyoruz. Ayrıca, gümrük kontrollerinde etkinliği artırarak, zamandan tasarruf sağlayan araç ve konteyner tarama sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla üretilmesine imkan veren 'MİLTAR' ekosisteminde de yapay zekayı devre aldık. Böylece hem gümrük kontrollerinde uyumsuzlukların tespitinde, görüntülerin analiz edilerek riskli eşya ve kişilerin tespit edilmesinde makine öğrenmesi tekniklerinden tahminleme yöntemi kullanılmaktadır."

E-İHRACAT RAKAMLARI

Bakan Bolat, ihracat artışını teşvik eden, ithalatın sürdürülebilir seviyelerde kalmasını sağlayan, hizmetler sektöründe ise ülkenin potansiyelini daha etkin kullanıp ticaret fazlası veren ve cari açığı azaltan bir dış ticaret politikası uyguladıklarını, 9 aylık verilerinin bu politikaların olumlu sonuç verdiğini gösterdiğini aktardı.

Temel hedeflerinin daha rekabetçi, daha yüksek katma değer üreten, AR-GE, inovasyon ile tasarımı ve markalaşmayı odak noktasına alan, pazar çeşitlendirmesi yüksek bir ihracat yapısı tesis etmek olduğunu ifade eden Ömer Bolat, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla, yalnızca değişime ayak uydurmakla kalmayıp, değişime yön veren bir ülke olmayı, yatırım, üretim, ihracat zincirinde sürdürülebilir üretimi tesis etmeyi ve katma değerli ihracatı artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, dijitalleşme alanında sunmuş olduğumuz destekler ile işletmelerin bu dönüşümü hızlandırmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. E-ihracat destekleri ile firmalarımızın yurt dışı pazaryerlerinde tanıtım ve sipariş karşılama hizmetlerine yönelik önemli destekler hayata geçirilmiştir. 2023 yılından itibaren başvuruları alınan destek mekanizması sayesinde firmalarımızın dijitalleşmesini ve e-ihracat operasyonlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. E-ihracatın toplam ihracatımızdaki payı 2022'de yüzde 1,5, 2023'te de yüzde 2,1 iken, bu yılın ilk 8 ayında yüzde 2,7'ye yükselmiştir. Yıl sonu hedefimiz ise yüzde 3 seviyesine ulaşmak ve 8 milyar dolar e-ihracatı başarmaktır. Temel hedefimiz, bu oranı 2028 yılında yüzde 10'a yükseltmektir."

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve bazı sektör temsilcilerinin da konuşma yaptığı zirve, yarın sona erecek. Etkinlikte "Teknoloji & Yetenek Yönetimi", "Perakende & Sağlık & Servisler", "Finans & Sigorta & Fintech", "Sanayi & Üretim", "Ulaşım & Otomotiv & Lojistik" ve "Girişimcilik" ana başlıklarında konuşmalarını gerçekleştirilecek.