Bakan Bolat’tan şirketlere destek mesajı: 10 milyona kadar...

"6 SEKTÖRDEKİ İHRACATIMIZIN AB'YE YAPTIĞIMIZ TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 49"

AB tarafından "Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması" kapsamında belirlenen sektörlerin demir-çelik, çimento, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen ile tekstil ve giyim olduğunu belirten Bolat, bunların yeşil dönüşüm sürecinden en hızlı ve fazla etkilenen sektörler olduğunu ifade etti.

Bolat, söz konusu sektörlerin sınırda karbon düzenlemesine hızlı şekilde adaptasyonlarının sağlanması gerektiğinin altını çizerek, "Bu 6 sektörden yaptığımız ihracatımızın, AB'ye yaptığımız toplam ihracattaki payı yüzde 49 yani yarısı mertebesindedir." ifadesini kullandı.

Farkındalığın artırılması ve sürece ilişkin yol haritasının oluşturulması açısından kapsamlı bir destek sağlanmasının önemine dikkati çeken Bolat, döngüsel ekonomiye geçiş kapsamında yürürlüğe girecek olan eko-tasarım kuralları gibi mevzuat değişikliklerinin de AB'ye gerçekleştirilen ihracatı doğrudan etkileyeceğini belirtti.

Bolat, dijital ürün pasaportu düzenlenmesinin AB pazarına giriş için bir kural haline geleceğini, bu tür uygulamaların şirketlerin dijital dönüşümünü zorunlu kıldığını söyledi.

"PROJELERİN İZLEME VE DOĞRULAMA DANIŞMANLIĞI DESTEKLENECEK"

Bakanlık olarak ihracatın sürdürülebilirliği için "Responsible/Sorumluluk Programı" ile ihracatçıları desteklediklerini anlatan Bolat, şunları kaydetti:

"Program adı altında uygulanacak olan Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği ile hedefimiz, yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde ihracatçı firmalarımıza yol göstermektir. Kurumsal açıdan yeşil ve dijital dönüşüme uyumlarını sağlamak ve bu anlamda ihracatın da sürdürülebilirliğini mümkün kılmaktır. Responsible/Sorumluluk Programı adı altında şirketlerimiz tarafından alınan danışmanlık hizmet giderleri, 5 yıl süresince, yüzde 50 oranında desteklenmek kaydıyla, toplamda 10 milyon liraya kadar Bakanlığımızca desteklenecektir."

Bolat, "responsible.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek portalda da ön değerlendirme seti bulunduğunu dile getirerek, böylece danışmanlık sürecine girmeyen şirketlerin de mevcut durum analizini yapabileceğini dile getirdi.

PROGRAMIN AŞAMALARI

Programın 3 temel aşamadan oluştuğunu bildiren Bolat, şu bilgileri verdi:

"Birinci aşamayı oluşturan Faz 1'de, sektör bazında belirlenen sürdürülebilirlik kriterleri ve parametreleri çerçevesinde firmanın mevcut durum analizi gerçekleştirilecek. İkinci aşamada sürdürülebilirlik yol haritasının proje bazında uygulamaya geçirilmesine yönelik teknik ve finansal fizibilite danışmanlığı desteklenecektir. Teknik ve finansal fizibilitesi hazırlanan projeyi Responsible portalından İGE Kefalet Portalı'na yönlendireceğiz. Böylelikle, şirketlerimiz projeyi hayata geçirecek finansman talebini, portal üzerinden bankacılık sektörüne iletebilecek, bankalardan rekabetçi ortamda gelen kredi tekliflerini portal üzerinden değerlendirebilecektir."

Bolat, son aşamada ise hayata geçen projelerin izleme ve doğrulama danışmanlığının destekleneceğini, ihracatın ve ihracatçının kat ettiği yolun takip edileceğini anlattı.

Şirketlerin kurumsal altyapı oluşturmasına yönelik bilişim ve sürdürülebilirlik danışmanlığı harcamalarını da Bakanlık olarak destekleyeceklerini ifade eden Bolat, bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuyla işbirliği yapılacağını belirtti.