Bakan Bolat’tan Türkiye ekonomisi için flaş açıklama! Dünyada ilk 5’e girecek

"İTHALAT VE İHRACATTA ÖRNEK ŞEHİR GAZİANTEP"

Bakan Bolat, uluslararası yatırımcı ve üst yöneticilerin (CEO) katılımıyla Gaziantep'te gerçekleştirilen HORASIS Global Toplantısı açılışında, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her gelişinde Gaziantep'in daha fazla gelişme gösterdiğine şahitlik ettiğini söyledi.

Gazianteplilerin kenetlenerek birlik ve dayanışma içerisinde gücüne güç kattığını anlatan Bolat, Türkiye'nin en gelişmiş beşinci ekonomisine sahip olan Gaziantep'i ithalat ve ihracatıyla diğer illerin de örnek alması gerektiğini ifade etti.

Bolat, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da tepki göstererek, vicdan sahibi olan tüm insanların ve ülkelerin saldırılara karşı harekete geçmeye davet etti.