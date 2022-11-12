Bakan Dönmez: Kastamonu’nun 11 ilçesine daha doğal gaz arzı sağlayacağız

"DOĞAL GAZ KULLANAN YERLEŞİM YERİ SAYIMIZI 669'A YÜKSELTTİK"

Dönmez, Türkiye'nin tüm şehirlerinin doğal gaz konforuna ulaştığını vurgulayarak, "2018 yılından itibaren Türkiye'nin bütün şehir merkezlerindeki vatandaşlarımız doğal gaz konforundan istifade ediyor. İl merkezlerinin ardından çalışmalarımızı ilçe ve beldelerimizde yoğunlaştırdık. Son 5 yılda 338 yeni yerleşim yerine daha doğal gaz götürerek, doğal gaz kullanan yerleşim yeri sayımızı 669'a yükselttik. Ayrıca organize sanayi bölgelerimizde (OSB) de doğal gaz arzını yaygınlaştırarak üreten Türkiye'nin enerjisini sağladık. 2002'de doğal gaz kullanan organize sanayi bölgemiz yokken, bugün 183 OSB'miz üretimde doğal gazdan yararlanıyor" diye konuştu.

Bozkurt'ta büyük teveccühle karşılaştıklarına işaret eden Dönmez, "Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu'ya doğal gaz arzı sağlanmasına öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum. Sahada büyük özveriyle gayret gösteren doğal gaz dağıtım şirketimizin ve BOTAŞ'ın yetkililerine, bütün çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla programa katılmasının ardından Bakan Dönmez, Kastamonu Valisi Avni Çakır, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ile diğer protokol üyelerince doğal gaz meşalesi yakıldı.