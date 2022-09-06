Enerjiden dev anlaşma yakın! Bakan Dönmez açıkladı: İrtibata geçtik

ENERJİ DİPLOMASİSİ

Enerji ticareti ile ilgili yoğun diplomasi yürütüldüğünü kaydeden Bakan Dönmez, "Ağustos ayının son günlerinde yoğun bir enerji diplomasisi yaptık. İlk olarak Körfez ülkelerinden Umman'a gittik. Burada uzunca bir aradan sonra doğal gaz ticareti konusunda irtibata geçtik. Onlar da olumlu yaklaşıyorlar. Ticari şartlar uygun olunca harekete geçeceğiz. Katar ile zaten geçmişten bu yana doğal gaz ticareti yapıyoruz.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz sonrası Avrupa, Rusya'dan doğal gaz almayı azalttığı, Rusya'nın da gazı kestiği için tüm dünyada doğal gaz, aranan bir ürün halinde. Fiyatlar da anormal bir şekilde artıyor. Katar ve Umman bizim dost ve kardeş ülkelerimiz. Görüşmeler devam ediyor. İnşallah olumlu bir sonuç alırız.