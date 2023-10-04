Bakan Ersoy: 2023 yılı başından bu yana 73 kütüphanemizi hizmete açtık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi. 2 bakan, ilk olarak 'Malatya 100'üncü Yıl İl Halk Kütüphanesi'nin açılışına katıldı. Programda Bak, gençlere, çocuklara ve vatandaşlara hizmet verecek kütüphanenin çok güzel bir eser olduğunu ifade ederek, "Malatya'da gençlik ve spor anlamında yatırımlarımız var. Bu yatırımların sonuçlarını görmeye başlıyoruz. Gençlik kampımızın inşaatı bitmek üzere, güzel bir tesis ortaya çıkıyor. Depremin yaralarını sarmak için bütün bakanlıklar olarak üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi.



'OKUYAN, ARAŞTIRAN GENÇLER LAZIM'



Bak, tesislerin gençler için çok önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Burada çok modern bir kütüphane var. Gençlerimiz hem burada ders çalışacak hem kültürel aktivelerde bulunacak hem de sıkıldıklarında aktiviteler yapabilecekleri bilim merkezleri ile atölyeleri var. Dolayısıyla tamamıyla gençlere, çocuklara yönelik bir kompleks olmuş. Okuyan, araştıran gençler lazım. Türkiye büyüyor, en büyük sermayemiz olan gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Bu noktada bir toplumun en önemli değerlerinden bir tanesi de ülkesindeki kütüphane, kitap sayısı ve araştırdığı, okuduğu kitapların sonuçları."



'DİJİTAL DERYADAKİ BİLGİ BİRİKİMİ ÖNEMLİDİR'



Bakan Ersoy ise kütüphanelerin bilgi üretme ve gelecek kuşaklara aktarma noktasında önemli bir görevi bulunduğunu vurgulayarak, "Bizim mazimiz, devrinin en zengin kütüphaneleriyle süslüdür. Bugünümüzde ise bilgi çağında okumak, hayatın her alanında çok önemli bir ihtiyaca dönüşmüştür. Bilgiye ulaşmak, mekansal sınırları aşmış, bir yaşam tarzına dönüşmüştür. Merhum Cemil Meriç, 'Kütüphane; bütün çağların, bütün ülkelerin ölümsüzleri ile dolu' demiş. Biz de sayısız kaynağın buluşma mekanı kütüphanelerimizi, kültürel emanetlerimizin en güçlü koruyucuları olarak görmekteyiz. Bu noktada şunu da belirteyim ki; gelişen bilişim teknolojisiyle dijital platformlar ne kadar çoğalırsa çoğalsın, buradaki pratikler geleneksel kitabın, kitap okumanın yerini asla tutamaz. Evet, dijital deryadaki bilgi birikimi önemlidir; evet, yazınsal üretime kolayca ulaşmak önemlidir ama kitabın yeri elbette ki çok özeldir, çok değerlidir" dedi.



'DURAĞAN YAPILAR OLARAK GÖRMEMEKTEYİZ'



Kütüphanelere büyük önem verdiklerini kaydeden Ersoy, "Bu alandaki eserlerimizden birisi konumundaki Millet Kütüphanesi, dünya çapında bir eser oluşuyla bu alandaki anlayışımızın en somut göstergelerinden birisidir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde kurulan Millet Kütüphanesi; her dilden milyonlarca basılı yayını ve elektronik kaynağı ile 7'den 77'ye 7 gün 24 saat hizmete açık oluşuyla; bu siyasi kadronun bilime, sanata, kültüre, okumaya gösterdiği ihtimamın anıt yapısıdır. Bu yaklaşımımız doğrultusunda, kütüphaneleri durağan yapılar olarak görmemekteyiz. Kütüphanelerimizi; bilgi üretimine katkı veren, sosyal ihtiyaçları karşılayan, yenilikçi süreçlere omuz veren, küçük yaşlardan itibaren okuma kültürünün gelişimini destekleyen, yazın dünyasını yakından takip etmeyi sağlayan yerler haline getirdik. Özellikle son yıllarda kütüphanelerimizi; şehirlerin mekansal kurgusu içinde ön plana çıkacak, şehrin kültürel üretimini geliştirecek şekilde tasarlıyoruz" diye konuştu.



'KÜTÜPHANELERİMİZİ GELİŞTİRİP, ÇEŞİTLENDİRMEKTEYİZ'



Bakan Ersoy, şöyle devam etti: "Kütüphanelerimiz, bulundukları şehre ve bireylerin yaşamlarına değer katıyor. 2023 yılı itibarıyla bakanlığımıza bağlı kütüphane sayısı, bin 279'a ulaşmış durumda. Bakanlığımız 'Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 100 yeni kütüphane' hedefi doğrultusunda ülkemizin dört bir yanında çalışmalarına devam etmekte ve yeni kütüphanelerimizi vatandaşlarımızla buluşturmaktadır. Bu hedef doğrultusunda 2023 yılı başından bu yana 73 kütüphanemizi hizmete açtık. Bugün bu güzel törenle açılışını gerçekleştirdiğimiz Malatya 100'üncü Yıl Halk Kütüphanesi, bu hedef doğrultusundaki büyük adımlardan bir tanesi. Bu güzel hedefi başarmak üzere önümüzdeki haftalarda da çok sayıda kütüphane açılışı gerçekleştireceğiz. Ayrıca kütüphanelerimizi geliştirip, çeşitlendirmekteyiz. AVM Kütüphaneleri, Gar Kütüphaneleri, Havalimanı Kütüphaneleri, Bebek Kütüphaneleri ve Tematik Kütüphaneler kuruyoruz. Yurt genelinde 19 Bebek Kütüphanesi, 17 İhtisas Kütüphanesi ve Edebiyat Müze Kütüphanesi, 11 AVM Kütüphanesi, 2 Gar Kütüphanesi ve 3 Havalimanı Kütüphanesi bu anlayışın bir ürünüdür."



Konuşmaların ardından 2 bakan ile beraberindekiler, açılış kurdelesini kesip, kütüphanede incelemelerde bulundu.