Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından Antalya'da düzenlenen 16. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde turizm sektörünün ulusal ve uluslararası temsilcileriyle bir araya geldi.

"Turizmi Ortak Bir Vizyonla Yeniden Tanımlama" temasıyla düzenlenen kongrede konuşan Bakan Ersoy, Antalya EXPO yerleşkesini Türkiye'nin en büyük fuar, kongre ve etkinlik merkezlerinden biri olarak değerlendireceklerini söyledi. Ersoy, bu yatırımla Antalya'yı kongre ve fuar turizminde dünyanın önde gelen destinasyonları arasına taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

EXPO'NUN ETKİNLİK TAKVİMİ VE ULUSLARARASI TANITIMI TGA ÇATISI ALTINDA YÜRÜTÜLECEK

Antalya'nın geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yaptığını hatırlatan Ersoy, zirvenin resmî müzakerelerinin yürütüldüğü Mavi Bölge'ye 102 bin 610 kişinin kayıt yaptırdığını açıkladı.

COP31 hazırlıkları kapsamında Antalya EXPO yerleşkesinin altyapısını güçlendirdiklerini belirten Ersoy, bir milyon metrekarelik proje alanına sahip yerleşkede 170 bin metrekare kapalı alan, 75 bin metrekare sergi ve fuar alanı ile 7 bin 700 araçlık otopark bulunduğunu bildirdi.

Bakan Ersoy, yerleşkenin yönetiminin, etkinlik takviminin ve uluslararası tanıtımının Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde oluşturdukları profesyonel yapı üzerinden yürütüleceğini söyledi.

Merkezin yaz aylarında Antalya'ya gelen ziyaretçilere yeni bir etkinlik alanı sunacağını belirten Ersoy, kış ve bahar aylarında ise uluslararası kongre ve fuarlara ev sahipliği yaparak şehre yeni ziyaretçiler çekmeyi amaçladıklarını ifade etti. Ersoy, böylece COP31 için yapılan yatırımın Antalya'da turizmin 12 aya yayılmasına katkı sağlayacağını kaydetti.