Bakan Ersoy açıkladı: COP31 katılımcılarına Antalya’da müze ve ören yerleri ücretsiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, COP31 hazırlıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Ersoy, Türkiye'nin uluslararası organizasyon kapasitesini, sürdürülebilir turizm çalışmalarını ve kültürel zenginliğini geniş bir programla uluslararası katılımcılara tanıtacaklarını belirterek, "COP31, ülkemizin kültürel zenginliğini ve turizm potansiyelini dünyaya tanıtmak için önemli bir fırsat. Hazırlıklarımızı, uluslararası iş birliklerinden kültür ve sanat etkinliklerine, iklim farkındalığından Antalya'ya kazandıracağımız kalıcı imkanlara uzanan bir anlayışla yürütüyoruz" dedi.

'TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS GÜNÜ ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK'

Bakan Ersoy, tüm resmi heyet katılımcılarının COP31 süresince Antalya'daki bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebileceğini bildirdi. Side Ören Yeri'nde gece müzeciliği uygulamasının da sürdürüleceğini belirten Ersoy, katılımcıların toplantılar dışında Antalya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanımalarına imkan sağlayacaklarını ifade etti. 18 Kasım'da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı aracılığıyla Turizm ve Kültürel Miras Günü etkinliklerini düzenleyeceklerini açıklayan Ersoy, dört panelde 19 panelist ve dört moderatörün katılımıyla sürdürülebilir turizmin geleceğinin, sektördeki dönüşümün ve sürdürülebilir yatırımların değerlendirileceğini kaydetti. Ersoy, programın içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kültürel mirasın korunmasını, gastronominin turizmdeki yerini ve yerel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını ele alacak; Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları paylaşacağız. Bu program kapsamında uluslararası tur operatörleri, çevrim içi seyahat platformları ve turizm sektörünün önde gelen temsilcilerinden oluşan yaklaşık 40 konuğu ağırlamayı planlıyoruz."

'YENİ İŞ BİRLİKLERİNİN ÖNÜ AÇILACAK'

Hazırlanan şehir turu ve deneyim programıyla Antalya'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini, sektörün karar vericilerine yerinde tanıtacaklarını belirten Ersoy, bu buluşmalarla yeni iş birliklerinin önünü açmayı hedeflediklerini kaydetti.

'TAŞ TEPELER'İN 37 ESERİ COP31'DE SERGİLENECEK'

Bakan Ersoy, COP31'in Mavi Alan bölümünde Şanlıurfa Müzesi envanterindeki 37 arkeolojik eserin yer alacağı Taş Tepeler temalı bir sergi hazırladıklarını açıkladı. Sergide, Neolitik dönemde insan topluluklarının yerleşik yaşama geçişinin, sanatsal üretiminin ve çevresiyle kurduğu ilişkinin anlatılacağını belirten Ersoy, "İnsanlığın doğayla ilişkisini binlerce yıl öncesinden bugüne taşıyan bu mirası, dünyanın ortak geleceğinin konuşulduğu bir buluşmada tanıtmayı anlamlı buluyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Ersoy, 9 Kasım saat 18.00'de Kongre Merkezi'nde Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin seslendireceği Ahmet Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu'na ilişkin ise Yunus Emre'nin insan sevgisini ve evrensel mesajlarını müziğin birleştirici diliyle konuklara ulaştıracaklarını ifade etti.

'İKLİM KÜTÜPHANESİ ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK'

Taraflar Konferansları tarihinde ilk kez bir iklim kütüphanesini ziyaretçilerle buluşturacaklarını bildiren Ersoy, 'Bilgiden Farkındalığa, Farkındalıktan Eyleme' anlayışıyla hazırlanan alanda bin 800 kitapla güvenilir iklim bilgisine ücretsiz erişim sunulacağını söyledi. Ersoy, 'IFLA'nın 2026 Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde Büyük Ölçekli Proje kategorisinde dünya birincisi seçilen Rami Kütüphanemizin deneyimini uluslararası katılımcılarla paylaşacağız. İnsansı robotumuz Bilgi de 17-19 Kasım'da ziyaretçilere farklı dillerde rehberlik edecek" dedi.

Geri dönüştürülmüş malzemelerden yararlanılarak tasarlanan İklim Kütüphanesi'nin donanımlarının konferans sonrasında halk kütüphanelerinde yeniden değerlendirileceğini belirten Ersoy, kitapların da Antalya Tekelioğlu ve Burdur İl Halk Kütüphanelerinde oluşturulacak İklim Kitaplıklarına kazandırılmasının planlandığını kaydetti. Ersoy, paneller ve ülke genelindeki kütüphane etkinlikleriyle iklim okuryazarlığının yaygınlaşmasına katkı sağlayacaklarını vurguladı.

'COP31 SONRASI ŞİMDİDEN PLANLANIYOR'

COP31 Başkanlığı'yla birlikte Antalya'nın turizm değerlerini ve Türkiye'nin sürdürülebilirlik çalışmalarını öne çıkaran tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini bildiren Ersoy, dijital platformlar, GoTürkiye bağlantıları, ören yerlerindeki yönlendirmeler ve özel fotoğraf panolarıyla katılımcıların şehri keşfetmesini kolaylaştıracaklarını belirtti. Ersoy, 'EXPO Antalya Çocuk Adası' için de görsel içerikler hazırladıklarını aktardı. COP31 sonrasını da şimdiden planladıklarını vurgulayan Bakan Ersoy, EXPO alanına ilişkin hedeflerini şöyle anlattı:

"Organizasyonun ardından Antalya EXPO alanını uluslararası ölçekte bir fuar, kongre ve etkinlik merkezi olarak değerlendireceğiz. İşletmesini Bakanlığımızın yürüteceği alan için TGA çatısı altında profesyonellerden oluşan bir yapılanma kurarak yönetim, etkinlik planlaması ve uluslararası pazarlama çalışmalarını yürüteceğiz. Hedefimiz, Antalya'yı toplantı, teşvik seyahati, kongre ve fuar organizasyonlarını kapsayan MICE turizminde dünyanın önde gelen destinasyonlarından biri haline getirmek."

Yaz aylarında turistler ve Antalyalılar için yeni bir etkinlik alanı oluşturmayı, kış ve bahar dönemlerinde ise uluslararası organizasyonlarla şehre ziyaretçi kazandırmayı amaçladıklarını belirten Bakan Ersoy, Antalya'nın güçlü konaklama ve ulaşım altyapısını bu merkezle tamamlayarak turizmi yılın tamamına yayacaklarını ifade etti. Bu amaçla 17-19 Kasım arasında uluslararası fuar, kongre ve etkinlik organizatörleri, basın mensupları ve sektörün karar vericilerinden oluşan yaklaşık 15 davetliyi özel bir tanıtım gezisinde ağırlamayı planladıklarını açıklayan Ersoy, EXPO alanının kapasitesini ve organizasyon imkanlarını yerinde tanıtarak gelecekteki etkinlikler için şimdiden bağlantılar kuracaklarını kaydetti.

Bakan Ersoy, COP31'in Antalya'ya sağlayacağı kalıcı katkıya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"EXPO alanını yıl boyunca yaşayan, şehrimize ziyaretçi kazandıran ve kültür sanat hayatını zenginleştiren bir merkeze dönüştürmek istiyoruz. Otellerimizden seyahat acentelerimize, yeme içme işletmelerimizden esnafımıza kadar geniş bir kesimin bu kazanımdan faydalanmasını, COP31'in oluşturacağı uluslararası görünürlüğün kalıcı iş birliklerine dönüşmesini hedefliyoruz."

Haber Girişi Sevde Demir - Editör