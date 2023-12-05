Bakan Ersoy: Cezaevlerinde 23 milyon yayına kolayca erişim sağlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hükümlü ve tutukluların cezaevleriyle eşleştirilen halk kütüphanelerinin 23 milyon yayınına kolayca erişebildiğini belirterek, cezası bitene hayatında yeni bir sayfa açması için gerekli destekleri sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

Ersoy, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile katıldığı Sincan Ceza İnfaz Kurumları'nda düzenlenen Adalet Halk Kütüphaneleri Açılış Töreni'nde konuştu.

Halk kütüphanelerinin yaşam boyu öğrenme ve kültürel gelişimdeki önemini dikkati çeken Ersoy, bu kurumların bilgiye ulaşma sürecinin demokratik ve eşitlikçi merkezleri olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık olarak halk kütüphanelerini bu anlayışla yönettiklerini ve tematik çeşitlendirmelerle sayılarını artırdıklarını belirten Ersoy, toplumun her kesiminin kültürel kazanım ve vakit değerlendirme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetlerini etkili şekilde devam ettireceklerini bildirdi.

"AMACIMIZ, CEZASI BİTENE YENİ SAYFA AÇMASI İÇİN GEREKLİ DESTEĞİ SAĞLAMAK"

Kütüphanelerin işlevleri gereği kamu kurum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, STK'ler ve özel sektörle işbirliğine yatkın kurumlar olduğunu ifade eden Ersoy, Adalet Bakanlığıyla hükümlü ve tutuklular için bir strateji geliştirdiklerini söyledi.

"Amacımız cezası biten birisine hayatında yeni bir sayfa açması için gerekli desteklerin sağlanmasıdır." diyen Ersoy, bu noktada Adalet Bakanlığı İş Kurumlarının hükümlüler için önemini anlattı.

Bu ve benzer uygulamaların "kesintisiz reformcu bir anlayışın" sonucu olduğunu ifade eden Ersoy, AK Parti hükümetlerinin modern bir hukuk devletine yakışır ceza infaz sistemini, uluslararası standartları dikkate alarak, yer yer onun da ötesinde insan merkezli bir yaklaşımla hayata geçirdiğini vurguladı.

Ersoy, "Durağanlığın, eski yaklaşım ve teknolojilerin yoğunlaştığı yerler gibi gösterilen, algılanan, hatta zaman zaman karikatürize edilmek istenen kütüphane anlayışı artık geçmişte kaldı." dedi.

"GÖRME ENGELLİLER İÇİN SESLİ KİTAPLAR KULLANIMA SUNULMAKTA"

Bu yıl, Bakanlığa bağlı kütüphane sayısının 1288'i geçtiğini bildiren Ersoy, Türkiye ve dünyada yaşanan teknolojik ve sosyolojik dönüşümlere bağlı olarak bireylerin talepleri ihtiyaçları ve özel gereksinimleri doğrultusunda kütüphanecilik sisteminde de geliştirilmeler ve çeşitlendirmeler yapıldığını kaydetti.

Bu kapsamda AVM, gar, havalimanı ve bebek kütüphaneleriyle sahil tematik kütüphaneler kurulduğunu anımsatan Ersoy, bu yeni modellerin hedef kitlelerce ilgiyle karşılandığını söyledi.

Bakan Ersoy, "81 il Halk Kütüphanesi 434 ceza infaz kurumuna geçici hizmet vermekte. Böylece hükümlü ve tutuklular cezaevleriyle eşleştirilen halk kütüphanelerinin toplam 23 milyon yayınına kolayca erişebilmekte. Görme engelli hükümlü ve tutuklular için de sesli kitaplar kullanıma sunulmakta." ifadelerini kullandı.

Bazı kampüslerdeki tutuklu, hükümlü, çalışan personel ve lojmanda kalan aileleriyle birlikte oluşan nüfusun, orta büyüklükte bir ilçe nüfusu ölçeğine ulaşabildiğine işaret eden Ersoy, bu doğrultuda hükümlü, tutuklu, personel ve ailelerinin kütüphane ihtiyacını karşılamak amacıyla Adalet Bakanlığıyla imzalanan protokol uyarınca Adalet Halk Kütüphanelerinin hayata geçirildiğini belirtti.

8 KÜTÜPHANENİN AÇILIŞI YAPILDI

Bugün burada Ankara Sincan, İstanbul Silivri, İzmir Aliağa ve Buca, Adana, Kocaeli Kandıra, Kayseri Bünyan ve Elazığ merkez Ceza ve İnfaz kampüslerindeki toplam 8 kütüphanenin açılışını gerçekleştirdiklerini bildiren Ersoy, İstanbul Maltepe, Diyarbakır, Mersin Tarsus, Tekirdağ, Hatay ve Afyonkarahisar Ceza ve İnfaz Kurumları kampüslerinde kütüphane açılmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiğini bildirdi.

Ersoy, Ankara Sincan'da açılışı yapılan kütüphaneye ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Bu kütüphanemiz 2 bin metrekare bir bahçede, 907 metrekare kapalı alan olarak hizmet vermekte. Binada 25 bin kitap kapasiteli bir salon, 45 kişilik 3 okuma salonu, bir de personel bürosu bulunmakta. Bakanlığımızca kütüphanede 5 personel görevlendiriyoruz. 2023 yılı biterken Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 yeni kütüphane hedefimize adım adım yaklaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz."