Bakan Ersoy duyurdu: Turizm gelirlerinde 9 ayda rekor kırıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz aylık dönemine ilişkin turizm verilerini açıkladı. Bölgesel çatışmalar, hava ulaşımındaki aksaklıklar ve artan seyahat maliyetlerine rağmen Türkiye, hem üçüncü çeyrekte hem de yılın ilk dokuz ayında turizm gelirlerinde rekor seviyeye ulaştı.
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ersoy, turizmde ürün ve pazar çeşitliliğini artırmaya, uluslararası tanıtım faaliyetlerini güçlendirmeye ve sektörün krizlere karşı dayanıklılığını geliştirmeye yönelik çalışmaların sonuç verdiğini belirtti.
TURİZM GELİRİ 9 AYDA 51,2 MİLYAR DOLARI AŞTI
Türkiye'nin turizm geliri, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon dolara yükseldi. Ocak-eylül döneminde ise gelir, yıllık bazda yüzde 2,4 artışla 51 milyar 278 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Böylece Türkiye, hem üçüncü çeyrekte hem de ilk dokuz aylık toplamda turizm gelirleri bakımından rekor seviyeye ulaştı.
Ziyaretçilerin harcamalarındaki artış da verilere yansıdı. İlk dokuz ayda tüm ziyaretçiler için kişi başı ortalama gecelik harcama, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 yükselerek 107,7 dolara çıktı. Üçüncü çeyrekte bu tutar 106,9 dolar oldu.
Ocak-eylül döneminde yabancı ziyaretçilerin kişi başı ortalama gecelik harcaması 119,9 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların harcaması ise 72,2 dolar olarak kaydedildi.
TÜRKİYE'Yİ 9 AYDA 49 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ
Türkiye, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 23 milyon 374 bin ziyaretçiyi ağırladı. İlk dokuz ayda ülkeyi ziyaret edenlerin toplam sayısı 49 milyon 132 bine ulaştı.
Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Rusya Federasyonu, Almanya ve Birleşik Krallık ilk üç sırada yer aldı. Rusya'dan 5,70 milyon, Almanya'dan 5,17 milyon, Birleşik Krallık'tan ise 3,20 milyon ziyaretçi geldi.
Ziyaretçilerin ortalama kalış süresi üçüncü çeyrekte 10,69 gece, yılın ilk dokuz ayında ise 10,34 gece olarak gerçekleşti.
ERSOY: "TÜRKİYE BİR İSTİKRAR ADASI OLARAK ÖNE ÇIKMAKTADIR"
Küresel ve bölgesel gelişmelerin turizm sektörü üzerindeki etkilerine değinen Bakan Ersoy, yılın başından bu yana uluslararası seyahat hareketliliğini etkileyen hassas bir süreç yaşandığını belirtti.
Bölgedeki çatışmaların, artan gerilimlerin ve hava sahalarına ilişkin kısıtlamaların uluslararası ulaşım ağlarında aksamalara neden olduğunu kaydeden Ersoy, bazı uçuşların askıya alınmasının ve güzergâhların değiştirilmesinin seyahatleri zorlaştırdığını ifade etti. Enerji fiyatlarındaki yükselişin hava yolu ulaşım maliyetlerini artırarak seyahat talebini de baskıladığını söyledi.
Ersoy, Türkiye'nin konumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bölgemizde bütün bu gelişmeler yaşanırken Türkiye, güçlü devlet yapısı, diplomatik kapasitesi ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde barış ve istikrar için yürüttüğü çalışmalarla bir istikrar adası olarak öne çıkmaktadır. Uluslararası ulaşım bağlantılarımız, turizm altyapımız ve hizmet kalitemizle dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi ağırlamayı sürdürüyoruz."
74 ÜLKEDE 7,1 MİLYAR GÖSTERİME ULAŞILDI
Türkiye'nin turizmde krizlere karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla ürün ve pazar çeşitliliğine ağırlık verdiğini belirten Ersoy, 2018'den itibaren bu yönde çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulmasıyla tanıtım faaliyetlerinin sürekli ve sistemli bir yapıya kavuşturulduğunu ifade eden Ersoy, kültür ve arkeolojiden gastronomiye, spordan sağlığa, kongre turizminden doğa turizmine kadar farklı alanlarda seçeneklerin artırıldığını kaydetti.
Uluslararası tanıtım çalışmalarının televizyon, dijital platformlar, açık hava mecraları ve küresel seyahat platformlarında sürdürüldüğünü belirten Ersoy, CNN, BBC, Bloomberg, Euronews, Al Jazeera ve Eurosport gibi yayın kuruluşlarında Türkiye'nin görünürlüğünün korunduğunu söyledi.
Bakan Ersoy, dijital kampanyalar aracılığıyla 74 ülkede 7,1 milyar gösterime ulaşıldığını açıkladı. Türk dizilerinin uluslararası etkisinin turizm tanıtımında da kullanıldığını belirten Ersoy, Kapadokya, Bodrum, Güneydoğu, İzmir, Ankara ve çevre iller ile Doğu Karadeniz'i konu alan mini dizi çalışmalarının genişletildiğini bildirdi.
Ersoy, 2025-2026 döneminde yayımlanan 10 mini dizinin toplam 10,5 milyar gösterim elde ettiğini kaydetti.
KÜLTÜR VE ARKEOLOJİ TURİZMİ DESTEKLİYOR
Turizm hareketliliğini yılın tamamına ve Türkiye'nin farklı şehirlerine yaymayı hedeflediklerini belirten Ersoy, Geleceğe Miras projesi, gece müzeciliği ve Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yaklaşımın önemli parçaları olduğunu ifade etti.
Arkeolojik alanlarda kazı ve restorasyon çalışmalarının sürdürüldüğünü, gece müzeciliğiyle kültürel mirasın farklı saatlerde ziyaret edilebildiğini ve kültür-sanat etkinliklerinin turizmle buluşturulduğunu anlatan Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:
"Hedefimiz, ülkemize yönelik talebi 81 ilimize ve yılın tamamına yaymaktır. Ziyaretçilerimizin daha fazla şehrimizi tanımasını, daha uzun süre konaklamasını ve ülkemizin sunduğu farklı deneyimlerden yararlanmasını istiyoruz. Bunun sağladığı ekonomik kazanımın da yerel işletmelerimize, esnafımıza ve istihdama daha geniş ölçüde yansımasını amaçlıyoruz."
TURİZM SEKTÖRÜNE DESTEKLER SÜRECEK
Bakan Ersoy, tanıtım ve ürün geliştirme çalışmalarının ulaşım imkânlarıyla birlikte ele alındığını belirtti. Başta Türk Hava Yolları olmak üzere hava yolu şirketleri ve tur operatörleriyle yakın temas kurulduğunu aktaran Ersoy, rezervasyon eğilimlerinin, uçuş planlarının ve kapasite ihtiyaçlarının birlikte değerlendirildiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen Turizm Destek Paketi, istihdam desteği ve konaklama vergisindeki indirimle sektörün desteklendiğini belirten Ersoy, işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı ve istihdamı korumalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Ersoy, kamu ve özel sektör arasındaki koordinasyonun sektördeki gelişmelere hızlı yanıt verilmesine katkı sağladığını belirterek iş birliğinin önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini kaydetti.