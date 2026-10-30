Bakan Ersoy duyurdu: Turizm gelirlerinde 9 ayda rekor kırıldı

TURİZM GELİRİ 9 AYDA 51,2 MİLYAR DOLARI AŞTI

Türkiye'nin turizm geliri, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon dolara yükseldi. Ocak-eylül döneminde ise gelir, yıllık bazda yüzde 2,4 artışla 51 milyar 278 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Böylece Türkiye, hem üçüncü çeyrekte hem de ilk dokuz aylık toplamda turizm gelirleri bakımından rekor seviyeye ulaştı.

Ziyaretçilerin harcamalarındaki artış da verilere yansıdı. İlk dokuz ayda tüm ziyaretçiler için kişi başı ortalama gecelik harcama, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 yükselerek 107,7 dolara çıktı. Üçüncü çeyrekte bu tutar 106,9 dolar oldu.

Ocak-eylül döneminde yabancı ziyaretçilerin kişi başı ortalama gecelik harcaması 119,9 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların harcaması ise 72,2 dolar olarak kaydedildi.