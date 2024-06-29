Bakan Ersoy: Geldiğimiz noktayla asla yetinmeyeceğiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van Müzesi'nde Van Kültür Yolu Festivali'nin açılışı dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni, "kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm" vizyonu üzerine inşa ettiklerini söyledi.

Ülkenin ve milletin sahip olduğu eşsiz medeniyet ve kültür mirasının yaşatılmasını, anlatılmasını ve aktarılmasını, bu büyük zenginliğe dair farkındalığın mümkün olduğunca artmasını istediklerini belirten Ersoy, Van'ın da böylesi önemli bir amacın ve markanın parçası olduğunu ifade etti.

Bu toprakların potansiyelinin ne denli büyük olduğunu bildiklerini, Van'ın hak ettiği gibi üst düzey bir kültür turizm şehri olması için ciddi adımlar attıklarını dile getiren Ersoy, şöyle dedi:

"Van, Türk arkeoloji tarihinin en kapsamlı projesi olan 'Geleceğe Miras'a da dahil edilmiştir. Eski Van Şehri bu doğrultuda çok ciddi bir restorasyon, inşa ve ihya çalışmasına ev sahipliği yapmaktadır. Öte yandan en önemli ve öncelikli hedeflerimizden biri olan turizmi 81 ile ve 12 aya yayma çalışmalarımız doğrultusunda Van yine ciddi bir proje ve uygulama merkezi olmuştur. Önemini her platformda sıkça vurguladığımız İl Turizm Master Planı çalışmalarına Samsun ile birlikte öncülük etmiştir. Geniş bir akademisyen ekibince, masada ve sahada yürütülen bilimsel çalışmaların sonucu olan Van Turizm Master Planı, 47 politika, 16 öncelikli alan ve bunlar doğrultusunda hayata geçirilmesi gereken 12 kapsamlı proje ile Van'ın kültür turizm alanındaki geleceğini bugünden teminat altına almış ve yarına uzanan yol haritasını ortaya koymuştur."