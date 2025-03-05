Bakan Ersoy ITB Berlin’de konuştu: Türkiye rekorlar kırmaya devam ediyor bu yıl hedef 65 milyon turist

ARKEOLOJİK KAZILAR VE KÜLTÜREL MİRAS ÖNCELİKLİ

Türkiye'nin dünyada en fazla kazı yapılan ülke konumuna geldiğini söyleyen Ersoy, 2026 itibarıyla kazı yapılan nokta sayısının 800'e çıkartılacağını duyurdu. "Son 60 yılda yapılan kazı çalışmaları kadar bir çalışmayı önümüzdeki 4 yılda tamamlamayı hedefliyoruz" diyen Ersoy, kültürel turizminin Türkiye'nin en güçlü alanlarından biri olduğuna işaret etti.

2024 YILINDA ÇİN PAZARINDA YÜZDE 60 BÜYÜME YAKALADIK

ABD ve Çin gibi uzak pazarlardaki gelişmelere de değinen Bakan Ersoy, Çin pazarında geçen yıl yüzde 60'ın üzerinde bir büyüme yaşandığını söyleyerek uçuşların artırılmasıyla bu yükselişin devam edeceğine dikkati çekti. Bakan Ersoy, ABD pazarında ise ocak ayı itibarıyla yüzde 20 büyüme kaydedildiğini belirtti.