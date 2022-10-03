Bakan Ersoy: Sanatçılarımızın önünü açarak Türkiye’yi sanatta ileri taşımalarına katkı vereceğiz

"BAKANLIĞIMIZ BU TARZ ORGANİZASYONLARDAKİ DESTEKLEYİCİ ROLÜNÜ ARTTIRACAK"

Ardından açıklama yapan Nuri Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri'nin 'Başkent' ismi altında Ankara'da, İstanbul ile aynı anda gerçekleştiğinden bahsederek "Başlangıçta bakanlığımızın yoğun çabaları ve organizasyonlarıyla gerçekleşen festivallerdeki esas hedefimiz oluşturduğumuz rotalar üzerine özel kültür kurumlarının da yavaş yavaş taşınması, organizasyonların bakanlığımız desteğiyle onlar tarafından da devralınmaya başlanmasıdır. Burada da güzel gelişmeler oluyor, başta sivil toplum kuruluşlarımız olmak üzere KADEM gibi sanata destek veren kurumlar sayesinde, bakanlığımız bu tarz organizasyonlardaki destekleyici rolünü arttıracak. Bu şekilde Kültür Yolu Festivalleri'nin 81 ile yayılmasını hedefleyeceğiz. Genç sanatçımız Büşra Cebeci'ye de teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah, bu tarz modern sanat etkinlikleri ülkemizde daha da hızlı bir şekilde yaygınlaşır. Türkiye ve Anadolu birçok medeniyetin kesiştiği bir mozaikten oluşuyor. Bu sebeple bizim sanatımız diğer bölgesel sanatlardan daha zengin. Sanatçılarımıza daha fazla destek vererek, onların önünü açarak Türkiye'yi sanatta ileri taşımalarına katkı vereceğiz" dedi.