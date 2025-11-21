Bakan Ersoy turizmcileri uyardı: Mevsimler değişiyor kampanyaları uzatın

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından düzenlenen Uluslararası Resort Kongresi bu yıl 15'inci kez düzenlendi. Kongreye katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, küresel iklim değişikliğine dikkat çekerek turizmcileri bu kapsamda yeni stratejiler geliştirmesi konusunda uyardı. Ersoy, "Mevsim değişiyor. Sezon kasım sonuna uzuyor. Artık nisan mayıs ayları da erken rezervasyona dahil edilmeli. Bu sene yapılan hataya düşmeyin. Nisanda erken rezervasyonu kapatmayın. Bayram gibi dönemler hariç oteller doluncaya kadar indirimler ve kampanyaların sürdürülmesi gerekiyor" dedi. Bakan Ersoy, kendilerinin vergi indirim uygulamasını nisan ve mayısı da dahil edecek şekilde yaptıklarını, havalimanı otoriteleriyle, sivil havacılık ve havalimanı işletmecileriyle konuştuklarını, uçakların nisan ve mayıs ayına denk gelen hizmet indirimlerinde yüzde 10'lu bir indirime gittiklerini söyledi.

TARİHİ REKOR GELDİ

2025 yılında yaşanan Rusya- Ukrayna savaşı, 23 Nisan'daki İstanbul depremi gibi tüm olumsuz gelişmelere rağmen turizmde başarı yakalandığını vurgulayan Bakan Ersoy, Türkiye'de bu yılın 9 ayında 50 milyon ziyaretçi ağırladıklarını belirterek, şöyle konuştu: "En önemlisi de gecelik yabancı turist harcamamız geçen yıla göre yüzde 9'luk artışla 116 dolar seviyesine çıktı. Bu sayede turizm gelirimiz yüzde 5.7 oranında artarak 50 milyar dolar seviyesini geride bıraktı. Bu gelir, tüm zamanların ilk üç çeyrek rekoru."

18 BİN OTEL SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM BELGESİ ALDI

Sürdürülebilir turizm çalışmaları hakkında bilgi veren Ersoy, "2022 yılında Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi ile hükümet nezdinde anlaşma yapan ilk ülke olduk. Türkiye Çevresel ve Kültürel Sürdürülebilirlik Programı sayesinde üç yıl içinde 18 binden fazla konaklama tesisimiz sürdürülebilir turizm belgesi veya sertifikası aldı. Rakamlar, sürdürülebilirlik çalışmalarında dünya lideri olduğumuzu gösteriyor" dedi. Bakan Ersoy, 2026'da 800 arkeolojik kazı çalışması yapacaklarını da söyledi.

TGA DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜNE SEÇİLDİ

ÜLKE olarak turizmi deniz-kum-güneş sınırlamasından çıkararak kültür, spor ve sağlık turizmine yaydıklarını söyleyen Bakan Ersoy, TGA'nın bölgede Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü seçimlerinde başarılı sonuç alarak 2026–2029 dönemi Yönetim Kurulu'na yeniden seçildiğini anlattı.



BİR OTEL ODASI GÜNLÜK 1.500 LİTRE SU HARCIYOR

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, birliğin başlattığı "Bir Damla Bir Dünya" su tasarrufu kampanyasına dikkat çekerek, "Bir otel odasında günlük 1.500 litre su harcanıyor. Basit yatırımlarla bu yüzde 40 oranında azaltılabilir. Otellerin bu yönde yatırımlarını artırması gerekiyor" şeklinde konuştu.