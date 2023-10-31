Bakan Ersoy: Turizmde beklentilerimizin üzerinde gelişmeler var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı üçüncü çeyrek Turizm İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 13,1 artarak 20 milyar 225 milyon 317 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 16,5'i ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, beklentilerimizin üzerinde gelişmeler var diyerek turizmde 2023 yılı rakamlarına ilişkin açıklamalar yaptı.

Bakan Ersoy'un açıklamaları ise şöyle:

"Turizmde ziyaretçi sayısı ilk 9 ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 12.4'lük artışla 45.2 milyon oldu.

Kişi başı gecelik harcama ise yüzde 54.8 arttı."



Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 14 milyar 644 milyon 632 bin dolarını kişisel harcamalar, 5 milyar 580 milyon 686 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.



ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 6,8 ARTTI



Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2023 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,8 artarak 22 milyon 428 bin 234 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 12'sini 2 milyon 687 bin 458 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.



Bu çeyrekte ülkemizden çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 103 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 74 dolar oldu.



Bu çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 33,3, konaklama harcaması yüzde 26,1, yeme-içme harcaması yüzde 24,6 artarken tur hizmetleri harcaması yüzde 1,6 azaldı.



Bu çeyrekte ziyaretçiler ülkemizi yüzde 76,2 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti.



İkinci sırada yüzde 16,6 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile yüzde 3 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 61,2 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.



TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 74,8 ARTTI



Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 74,8 artarak 1 milyar 933 milyon 781 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 491 milyon 933 bin dolarını kişisel, 441 milyon 848 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.



YURT DIŞINI ZİYARET EDEN VATANDAŞLAR GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 43,7 ARTTI



Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 43,7 artarak 2 milyon 978 bin 418 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 649 dolar olarak gerçekleşti.