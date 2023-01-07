Bakan Fatih Dönmez’den heyecanlandıran paylaşım: Karadeniz gazında hedefe bir adım daha

"HEDEFE BİR ADIM DAHA"

Bakan Dönmez'in 'Karadeniz gazında her gün hedefe yeni bir adım daha' notuyla yaptığı paylaşımda Botaş Gaz ölçüm istasyonu ve 36 km'lik Faz-1 boru hattının tamamlandığını bildirdi.