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Giriş Tarihi: 7.1.2023 19:07 Son Güncelleme: 7.1.2023 19:09

Bakan Fatih Dönmez’den heyecanlandıran paylaşım: Karadeniz gazında hedefe bir adım daha

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından ‘Karadeniz gazında her gün hedefe yeni bir adım daha’ notuyla yaptığı paylaşımda denizin 2.200 metre altından gelecek gazı ulusal şebekeye aktaracak tesislerin hazır olduğunu duyurdu.

Bakan Fatih Dönmez’den heyecanlandıran paylaşım: Karadeniz gazında hedefe bir adım daha

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Enerji bağımsızlığımızın ateşi' notuyla yaptığı paylaşımda, 'Türkali-10' kuyusunda görev yapan 'Kanuni' sondaj gemisinde, Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüleri paylaşmıştı.

TESİSLER HAZIR!

Bakan Fatih Dönmez yeni paylaşımında denizin 2.200 metre altından gelecek gazı ulusal şebekeye aktaracak tesislerin hazır olduğunu duyurdu.

"HEDEFE BİR ADIM DAHA"

Bakan Dönmez'in 'Karadeniz gazında her gün hedefe yeni bir adım daha' notuyla yaptığı paylaşımda Botaş Gaz ölçüm istasyonu ve 36 km'lik Faz-1 boru hattının tamamlandığını bildirdi.

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Bakan Fatih Dönmez’den heyecanlandıran paylaşım: Karadeniz gazında hedefe bir adım daha
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