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Giriş Tarihi: 9.11.2023 09:41 Son Güncelleme: 9.11.2023 09:42

Bakan Göktaş: 3,2 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı ve emekli aylıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Kasım ayına ilişkin 3,2 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık" ifadelerini kullandı.

İHA
Bakan Göktaş: 3,2 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayına ilişkin 3,2 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını açıkladı.

Kasım ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, yaklaşık 1,8 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydetti. Bakan Göktaş, yaklaşık 1,4 milyar TL tutarındaki engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda kasım ayına ilişkin 3,2 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık" ifadelerini kullandı.

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Bakan Göktaş: 3,2 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık
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