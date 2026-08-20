Bakan Göktaş açıkladı: Doğum yardımı başvurularında dijital kolaylık! Ödeme bilgileri de uygulamada

UYGULAMA YENİ İÇERİKLERLE ZENGİNLEŞTİRİLİYOR

Uygulamayı yeni içeriklerle zenginleştirdiklerini vurgulayan Bakan Göktaş, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların ebeveynleri için hazırlanan yeni rehberlik konuları ile akran zorbalığına yönelik bilgilendirmeleri uygulamaya eklediklerini aktardı. Göktaş, şöyle devam etti:

"Uygulamamıza eklediğimiz yeni içeriklerle anne babaların okula uyum süreci, okul kaygısı, duygusal zorluklar, dijital medya kullanımı ve ödev yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. Ayrıca son dönemde dahil ettiğimiz akran zorbalığı içerikleriyle de çocukların sosyal ilişkilerindeki olumsuz davranışların erken fark edilmesi, önlenmesi ve doğru müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi konusunda ailelerimize pratik çözüm yolları sunuyoruz."

Uygulamada sadece anneler için değil babalar için de özel bir bölüm hazırlandığını belirten Göktaş, ailelerin çocuk gelişimi, ergenlik ve aile içi konulara dair soru ve sorunlarını interaktif şekilde uzmanlara iletip yanıt alabileceklerini ifade etti.

Kullanıcıların internet paketinden harcama yapmadan uygulamayı kullanabildiğine dikkati çeken Bakan Göktaş, "Uygulamamız vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gördü. Ebeveynlere çocuk eğitimi, gelişimi ve aile içi iletişim konularında rehberlik eden "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulamamız Nisan 2025'te hizmete girmesinden bu yana 2 milyon 2 bin aile tarafından kullanılmaya başlandı." ifadelerini kullandı.