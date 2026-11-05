Bakan Göktaş açıkladı: Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda kasım ayında 735 bin 763 vatandaşımıza 5 milyar 435 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ve 557 bin 771 vatandaşımıza 4 milyar 185 milyon lira tutarında engelli aylığı ödemesi gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda, 1 milyon 293 bin 534 vatandaşımızın toplam 9,6 milyar lira tutarında yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör