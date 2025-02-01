Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu’na 43 bin 921 gencimiz başvurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sivas Valiliği ek binasında "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında düzenlenen Evlilik Öncesi Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada, programı Sivas'ta başlatmanın oldukça değerli olduğunu söyledi.

Dünyanın dört bir yanında "aile" kavramının önemli ve kıymetli olduğunu dile getiren Göktaş, "Aynı zamanda bugünümüzün de yarınımızın da geleceğimizin de teminatıdır. Ailemiz varsa geleceğimiz vardır. Bu kapsamda toplumun temel direği olan aile kurumunun güçlenmesine katkı sunacak önemli bir programı bu vesileyle paylaştık ve bu mutluluğu Sivas'ta başlatmış olduk." diye konuştu.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında başlatılan Evlilik Öncesi Eğitim Programı'nı evlilik kredisinden istifade etmek isteyen bütün gençlere yaygınlaştırdıklarını aktaran Göktaş, amaçlarının geleceğin güçlü aile yapısını kuvvetlendirmek ve desteklemek olduğunu ifade etti.

Her bir çifte teşekkürlerini ileterek tebrik eden Göktaş, "Çok değerli ve önemli bir karar aldınız, önemli bir karar aşamasının eşiğindeydiniz. Şimdi adım attınız, başvuru sürecinden sonra buradasınız. Aile, toplumun temel taşı. Sağlam temeller üzerine kurulan aileleri desteklemek de hepimizin görevi." dedi.