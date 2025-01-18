Bakan Göktaş duyurdu: Aile ve Gençlik Fonu’na 15 bin 30 genç çift başvurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sakarya Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Göktaş, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, milletvekilleri ve parti yöneticileri ile birlikte değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Göktaş, toplantının ardından yaptığı açıklamada "Türkiye genelinde 15 bin 30 vatandaşımız, genç çiftimizin Aile ve Gençlik Fonu'na başvurduğunu ifade etmek istiyorum. Bu kapsamda 2025 yılında da Aile Yılı'nın kapsamında genç çiftlerimize yuva kurma yollarında onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

SOSYAL DESTEKLER 8 MİLYAR 120 MİLYONA ULAŞTI

Bakan Göktaş, insanı merkeze alan sosyal politikaları hayata geçirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanı merkeze alan sosyal politikalar hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın önceliklerini dikkate alıyoruz. Şehirlerimizin sosyal hizmetlerimizi de güçlendiriyoruz, güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda bakanlık olarak Sakarya'da sosyal destekleri 8 milyar 120 milyon liraya ulaştırdık. Sakarya'da 5 sosyal hizmet merkezimizde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. ASTEP personelimizle 2017 yılından bu yana 67 bin 212 haneye destek götürdük.

Arz odaklı sosyal yardımlarımız kapsamında bu hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Çocuklarımıza yönelik sağlıklı ve güvenli şefkatli aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz. Önemsiyoruz aynı zamanda. Bu kapsamda 9 çocuk evi, 2 çocuk evi sitesinde toplamda Sakarya'da kuruluş bakımında bulunan çocuk sayımız 173. 120 çocuğumuz da 120 koruyucu ailemizde, 140 çocuğumuz bulunmakta. Ailesi yanında destek verdiğimiz çocuk sayımız 630. 2012 yılından bu yana bu destekler, sosyoekonomik destek adı altında ailesi yanında desteklenen çocuklarımıza aktarılan kaynak 127,2 milyon lira. 16 kadın kooperatifleriyle kadınlarımızın yanında destek oluyoruz.

2018 yılından bugüne de finansal okuryazarlık eğitimlerden faydalanan 11 bin 270 kadınımız bulunmakta. Engelli ve yaşlılarımıza umut oluyoruz. Bu kapsamda üçü özel, iki tanesi bizim kuruluşumuz olmak üzere toplamda 5 bakım ve rehabilitasyon merkezinde 427 engelli bireyimize hizmet veriyoruz. Ayrıca bir huzurevimizde 52 yaşlımızla hizmet veriyor. Bu kapsamda az önce de Sayın Valimizle de değerlendirmemizde şehrimizin bir huzurevine daha ihtiyaç olduğunu müşahede ettik. O konuda istişarelerde bulunduk. Önümüzdeki dönemde inşallah bu kapsamda şehrimize bir huzurevi kazandırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kazandıracağız.

'ETKİN VE VERİMLİ NÜFUS POLİTİKALARIMIZI HAYATA GEÇİRECEĞİMİZ BİR YIL OLACAK

Bakan Göktaş, 2025 aile yılı kapsamında yapılan çalışmaları da anlatarak şunları söyledi "2016 yılından bugüne evde bakım yardımından faydalanan Sakaryalı vatandaşlarımıza 1,63 milyar lira kaynak aktardık. Evde bakımdan faydalanan 5 bin 95 vatandaşımız bulunmakta. Sakarya genelinde 17 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızla vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Sakarya'da sosyal hizmetlerimizi güçlendirecek yatırımlarımız elbette olmaya devam edecek.

Diğer yandan biliyorsunuz 2025 yılını Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde Aile Yılı ilan ettik. Bu kapsamda Türkiye genelinde 15 bin 30 vatandaşımız, genç çiftimizin Aile ve Gençlik Fonu'na başvurduğunu ifade etmek istiyorum. Sakarya'da ise 195 genç çiftimiz başvuruda bulundu. Bu kapsamda 2025 yılında da Aile Yılı'nın kapsamında genç çiftlerimize yuva kurma yollarında onların yanında olmaya devam edeceğiz. Onlar evlilik yolunda attıkları bu adımda, ayrı bir Gençlik Fonu ile desteklemeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. 2025 yılı etkin ve verimli nüfus politikalarımızı hayata geçireceğimiz bir yıl olacak.

Aile yapısını korumak ve gelecek nesillerde sağlıklı aile yapısını korumak ve desteklemek adına çok önemli adımlar atmayı sürdüreceğiz, sosyal destek, eğitim ve danışmanlık hizmetlerimize, ailelere destek olmayı da sürdüreceğiz. Kimseyi geride bırakmama anlayışımızla da bütün Türkiye'ye ayrıca Sakaryalı vatandaşlarımıza da hizmet etmeye devam edeceğiz."