Bakan Göktaş duyurdu: Hesapları kontrol edin, 228 milyon 334 bin TL yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu aile hizmeti kapsamında bu ay toplam 228 milyon 334 bin liranın koruyucu ailelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.
Çocukların aile ortamında sevgi ve şefkatle büyümelerine büyük önem verdiklerini belirten Göktaş, biyolojik ailelerinden ayrı kalmak durumunda olan çocukların devlet güvencesinde aile temelli bakım modellerinden yararlanmasını önceliklendirdiklerini ifade etti.
KORUYUCU AİLE YANINDAKİ ÇOCUK SAYISI 11 BİNİ AŞTI
Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2012 yılında başlatılan Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu aile hizmetinin her geçen gün güçlendiğini belirten Göktaş, 2012 yılında koruyucu aile yanında 515 çocuğun bulunduğunu, bugün ise bu sayının 11 bin 89'a yükseldiğini bildirdi.
Göktaş, 0-6 yaş grubundaki 4 bin 310 çocuğun koruyucu ailelerinin yanında büyüdüğünü, bin 278 özel çocuğun da koruyucu aile hizmeti kapsamında bakım ve koruma altında bulunduğunu kaydetti.
Bu verilerin koruyucu aile hizmetinin giderek güçlendiğini ve farklı ihtiyaçları bulunan çocukları da kapsadığını gösterdiğini vurguladı.
KORUYUCU AİLELERE AYLIK 17 BİN 632 LİRA DESTEK
Koruyucu ailelerin çocukların bakım ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için her ay düzenli destek sağlandığını belirten Bakan Göktaş, ödeme miktarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Koruyucu ailelerimize çocuk başına aylık ortalama 17 bin 632 lira destek sağlıyoruz. Bu kapsamda, bu ay toplam 228 milyon 334 bin lira tutarındaki ödemeyi koruyucu ailelerimizin hesaplarına yatırdık"
Devlet koruması ve bakımı altındaki çocukların eğitim, sağlık ve psikososyal gelişimlerinin de yakından takip edildiğini belirten Göktaş, kuruluşlarda 15 bin 174 çocuğa bakım ve koruma hizmeti sunduklarını bildirdi.
KORUYUCU AİLELERİN İZİN HAKKI GÜÇLENDİRİLDİ
Koruyucu ailelerin haklarını güçlendirmeye yönelik düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Göktaş, kamu ve özel sektör çalışanlarına yönelik izin hakkına da dikkat çekti.
Buna göre, koruyucu aile olan kamu ve özel sektör çalışanlarına, çocuğun aileye teslim edildiği tarihten itibaren talep etmeleri halinde 10 gün ücretsiz izin hakkı tanınıyor. Ayrıca koruyucu ailelerin sosyal güvence alanında da iyileştirmeler gerçekleştirildi.
30 PİLOT İLDE 440 ÇOCUK GEÇİCİ KORUYUCU AİLEYE YERLEŞTİRİLDİ
Acil korunma ihtiyacı bulunan çocukların kuruluş bakımına alınmadan doğrudan aile ortamında desteklenmesini amaçlayan Geçici Koruyucu Aile Modeli de uygulanmaya devam ediyor.
Model kapsamında 30 pilot ilde 440 çocuk, 222 geçici koruyucu aileyle buluşturuldu.
Koruyucu aile sayısının artmaya devam edeceğine inandığını belirten Bakan Göktaş, vatandaşları çocukların hayatına dokunmaya ve onlara sevgi dolu yuvalarının kapılarını açmaya davet etti.