Bakan Göktaş duyurdu: Hesapları kontrol edin, 228 milyon 334 bin TL yatırıldı

Çocukların aile ortamında sevgi ve şefkatle büyümelerine büyük önem verdiklerini belirten Göktaş, biyolojik ailelerinden ayrı kalmak durumunda olan çocukların devlet güvencesinde aile temelli bakım modellerinden yararlanmasını önceliklendirdiklerini ifade etti.

KORUYUCU AİLE YANINDAKİ ÇOCUK SAYISI 11 BİNİ AŞTI

Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2012 yılında başlatılan Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu aile hizmetinin her geçen gün güçlendiğini belirten Göktaş, 2012 yılında koruyucu aile yanında 515 çocuğun bulunduğunu, bugün ise bu sayının 11 bin 89'a yükseldiğini bildirdi.

Göktaş, 0-6 yaş grubundaki 4 bin 310 çocuğun koruyucu ailelerinin yanında büyüdüğünü, bin 278 özel çocuğun da koruyucu aile hizmeti kapsamında bakım ve koruma altında bulunduğunu kaydetti.

Bu verilerin koruyucu aile hizmetinin giderek güçlendiğini ve farklı ihtiyaçları bulunan çocukları da kapsadığını gösterdiğini vurguladı.