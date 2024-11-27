Bakan Göktaş: Evlenecek 5 bin çifte kredi ödemesi yaptık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2025 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Bakan Göktaş, 2023 yılında 1,51 olan doğurganlık hızının, nüfusun kendini yenileme oranının çok altında seyrettiğini belirterek, "Bu bağlamda, sağlıklı aileleri korumak ve çalışmalarımızı bütüncül bir anlayışla yürütmek için Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığını kurduk. Dinamik nüfus yapımızı korumak ve en uygun politikaları geliştirmek için bir saha araştırması başlattık. İlk defa oluşturulacak 'Nüfus Politikaları Kurulu'na ilişkin çalışmalarımızın son aşamasına geldik. Kurul ile, nüfusa ilişkin hukuki düzenlemeleri, kurumsal yapıları, politikaları ve hizmetleri bütüncül bir yaklaşımla ele alacağız" ifadelerini kullandı.

'8,3 MİLYON HANEYE ULAŞTIK'

Bugüne kadar 5 bin 681 Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) görevlisi ile son bir yılda 1,4 milyon hane olmak üzere toplam 8,3 milyon haneye ulaştıklarını kaydeden Bakan Göktaş, "ASDEP ile ailelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek sosyal hizmetlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçirilen, deprem bölgesi ile doğurganlık oranları en düşük olan Zonguldak, Karabük ve Bartın ile Osmaniye'de uygulamaya başlanan Aile ve Gençlik Fonu'na gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Göktaş, "Proje kapsamında 6 bin 17 çifte evlilik öncesi eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk. Ayrıca 5 bin genç çiftin kredi ödemelerini gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde, projemizin uygulama alanını genişleterek daha fazla çiftimizin bu imkandan faydalanmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Bakan Göktaş, aile ve nüfus politikalarına yön vermek amacıyla kurulacak olan Aile Enstitüsü'nün çalışmalarında da son aşamaya gelindiğini söyledi.