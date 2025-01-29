Bakan Göktaş: Kadın girişimciliğinin geleceği için önemli adımlar atıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TÜBİTAK Feza Gürsey Salonu'nda düzenlenen "GCIP Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı Ödül Töreni"nde, geçen yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK ile kadın girişimcilere destek olmak adına işbirliğine imza attıklarını belirterek, bu işbirliği kapsamında dünyayı daha yaşanabilir daha temiz ve daha sürdürülebilir kılmak adına yenilikçi fikirleri ödüllendirmenin amaçlandığını söyledi.

Kadın girişimcilerin başarılarıyla gurur duyduğunu vurgulayan Göktaş, dijital dönüşümün en önemli adımlarından biri olan temiz teknoloji alanında kadın girişimciliğinin Türkiye için yeni bir vizyon sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Göktaş, iklim krizi ve çevre kirliliğinin bütün insanlığın yüzleştiği en kritik sorunlardan biri olduğuna işaret ederek, insan ve doğa arasında bozulan dengenin geri dönülmesi zor ekolojik, ekonomik ve sosyal sorunları da beraberinde getirdiğini vurgulayarak, bu sorunu çözmede kadınların gücüne ve girişimciliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Kadınların tarih boyunca hem içinde yaşadığı toplumları hem de ailelerini dönüştüren değişim liderleri olduğunu aktaran Göktaş, "Aynı liderlik ruhunu iklim değişikliğiyle mücadelede, sıfır atığın yaygınlaştırılmasında, temiz enerjiye geçişte ve yenilikçi çözümler geliştirmede de görmekteyiz. Bugün kadınlar, bu dönüşümün tam kalbinde yer alan güçlü bir aktördür. Kadınlar, doğaya uyumlu yaşam pratiklerinin en büyük ustaları, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın ve gelişmenin öncülerindendir." diye konuştu.