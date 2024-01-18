Bakan Göktaş: Kadın istihdamı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile protokol imzalayacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,bir otelde düzenlenen Kadın Girişimciliğinde Yeni Ufuklar İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk kültüründe kadınların merhameti ve şefkatiyle hem yuvayı hem de milleti bir arada tutan güçlü bir sığınak olduğunu belirterek, bereket timsali olan kadının, tabiatındaki üretkenlikle dokunduğu her şeyin verimliliğini artırdığını söyledi.

Gerek ailede, gerekse toplumda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan değer üreten kadınlar için bulundukları her alanda eşit fırsatlar sağlamanın sosyal devlet olarak öncelikli vazifeleri olduğunu ifade eden Göktaş, sosyal politikalar bağlamında kadınlara sundukları tüm imkanların, insan hakları, eşitlik ve adalet ilkelerinin doğal bir sonucu olduğunu dile getirdi.

Bakan Göktaş, bu ilkeler gereğince tüm alanlarda önemli yenilikleri gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Son 20 yılda kız çocuklarımızın okullaşma oranları arttı. Yüksek öğrenime katılan, meslek sahibi olan, istihdam edilen ve iş gücüne katılan kadınların oranı da belirgin düzeyde arttı. Kadınların özellikle girişimcilik gibi kendi kanatlarıyla uçmalarını gerektiren bir alanda sergiledikleri özgüven ve ulaştıkları kazanımlar bizi de çok memnun ediyor. Bu ilerleme, kadınların ekonomik anlamda da güçlenmelerini sağlıyor. Kadınların oluşturduğu bu katma değer, ülkemizin kalkınma sürecini de olumlu yönde etkiliyor." dedi.