Bakan Göktaş’tan 81 il müdürüne çağrı: Bakım kuruluşlarına sıkı denetim! Yaşlı, çocuk, engelli...

"EN KÜÇÜK BİR İHMALİ DAHİ GÖZDEN KAÇIRMAMANIZI BEKLİYORUM"

İl müdürlerinden sahada aktif, vatandaşla doğrudan temas kuran ve ulaşılabilir yöneticiler olmalarını isteyen Göktaş, bakım kuruluşlarının denetiminde özel hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"İnsanların derdine kulak vermeyi, meseleleri yerinde görmeyi ve çözüm için sorumluluk almayı her zaman ön planda tutmalısınız. Hizmet kalitesinden ödün vermeyen, denetimi sürekli kılan bir anlayışla hareket etmelisiniz. Özellikle çocukların, yaşlıların ve engellilerin bakımını üstlenen kuruluşlarımızı büyük bir hassasiyetle takip etmelisiniz. Bu kuruluşlar, bizlere emanet edilen insanların yaşadığı yerlerdir. Emanete gösterilen özen, bir devletin vicdanının aynasıdır. En küçük bir ihmali dahi gözden kaçırmamanızı bekliyorum. Bir kuruluşa gittiğinizde mutfağa girin, buzdolabını açın. Bodruma inin, kilere bakın, depoyu görün. Bir çocuğun yatağına, bir yaşlımızın odasına kendi evinize bakar gibi bakın. Onlarla oturun, sohbet edin; ne yediklerini, nasıl uyuduklarını, kendilerini nasıl hissettiklerini onların ağzından dinleyin. Gerçek denetim, gösterilene değil, görülmesi gerekene bakmaktır. Buna gerçekten dikkat edelim, habersiz denetimleri sıklaştırın."