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Giriş Tarihi: 03.11.2026 12:09

Bakan Göktaş'tan Mersin açıklaması: Sel felaketi için 11 milyon TL destek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin'de sel felaketinden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilk etapta 11 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, bölgede saha incelemeleri ve hane ziyaretlerine başladı.

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Bakan Göktaş’tan Mersin açıklaması: Sel felaketi için 11 milyon TL destek!
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin'de meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlara destek sağlamak amacıyla ilk etapta 11 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sel felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Afetten etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Mersin'e ilk etapta 11 milyon lira kaynak aktarıldığını belirten Göktaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerinin saha incelemelerine ve hane ziyaretlerine başladığını bildirdi.

Bakan Göktaş, Bakanlık olarak ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hareket ettiklerini vurgulayarak, afetten etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ #MERSİN #SEL #AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
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Bakan Göktaş'tan Mersin açıklaması: Sel felaketi için 11 milyon TL destek!
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