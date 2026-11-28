Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak sendikalarla yakın mesai içerisinde olduklarını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerde ve sosyal politikaların oluşturulmasında sendikaların görüş ve önerilerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Göreve geldiği günden bu yana sosyal diyaloğu mümkün olan en geniş zeminde işletmeye gayret ettiklerini dile getiren Işıkhan, şöyle konuştu:

"Elbette her konuda aynı düşünmeyebiliriz. Ancak bir araya geldiğimizde meselelerimizi açık yüreklilikle konuşabilmemizi ve birlikte çözüm arayabilmemizi çok kıymetli buluyorum. Bugüne kadar pek çok meseleyi bu anlayışla çözüme kavuşturduk. Bundan sonra da aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz."