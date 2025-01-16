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Giriş Tarihi: 16.1.2025 13:30

Bakan Işıkhan 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu bildirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ülke genelinde kaç iş ilanının açık olduğunu açıkladı

AA
Bakan Işıkhan 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu bildirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ülke genelinde şu an itibarıyla 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR'un hayata geçirmiş olduğu Açık İş Haritası ile Türkiye genelinde 76 bin 656 anlık açık iş ilanını takip edebilir ve açık işleri görüntüleyebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Işıkhan, işverenlerin oluşturduğu açık iş ilanlarına "acikisharita.iskur.gov.tr" internet adresinden ulaşılabildiğini belirtti.

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Bakan Işıkhan 76 bin 656 açık iş ilanı olduğunu bildirdi
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