İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NA YOĞUN İLGİ

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerinin kendi kampüslerinde deneyim ve tecrübe kazanmaları amacıyla hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı'nı sürdürdüklerini belirtti.

2026-2027 dönemi için programa 698 bin 566 başvuru aldıklarını bildiren Işıkhan, gençlere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Işıkhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimize ilgileri için gönülden teşekkür ediyorum. Gençliğin üretim çağında üreten, çalışan, hayalleri olan tüm gençlerimizin yanındayız."