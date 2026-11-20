Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'nın 2026-2027 dönemi için 698 bin 566 başvuru aldığını açıkladı. Üniversite öğrencilerinin eğitim süreçlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlanmasını hedefleyen program, 81 ildeki 127 kamu üniversitesinde uygulanıyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NA YOĞUN İLGİ
Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerinin kendi kampüslerinde deneyim ve tecrübe kazanmaları amacıyla hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı'nı sürdürdüklerini belirtti.
2026-2027 dönemi için programa 698 bin 566 başvuru aldıklarını bildiren Işıkhan, gençlere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.
Işıkhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Gençlerimize ilgileri için gönülden teşekkür ediyorum. Gençliğin üretim çağında üreten, çalışan, hayalleri olan tüm gençlerimizin yanındayız."
81 İLDE 127 KAMU ÜNİVERSİTESİNDE UYGULANIYOR
Bakan Işıkhan, paylaşımında yer verdiği görselde programın kapsamına ilişkin de bilgi verdi.
Görselde, "81 ilde 127 kamu üniversitemizle gençlerimizin mesleki gelişimlerini ve iş hayatına hazırlanmalarını desteklemeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını sürdürürken kendi kampüslerinde çalışma deneyimi kazanmalarını ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.
Üniversite öğrencilerimizin kendi kampüslerinde eğitim süreçlerini aksatmadan deneyim ve tecrübe kazanmaları için İŞKUR Gençlik Programımızı sürdürüyoruz.👩🏻🎓👨🏻🎓 İŞKUR Gençlik'e bu dönem 698 bin 566 başvuru aldık.💫 Gençlerimize ilgileri için gönülden teşekkür ediyorum. Gençliğin Üretim Çağı'nda; üreten, çalışan, hayalleri olan tüm gençlerimizin yanındayız.🤝 Detaylar👉https://t.co/o3n9iqnYEF #GençliğinÜretimÇağı #İşinGeleceği #İştekazananyeninesil— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) November 20, 2026