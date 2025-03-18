Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Işıkhan açıkladı: Binlerce işçi Aday Havuz Sistemi üzerinden görüntülendi
Giriş Tarihi: 18.3.2025 11:46 Son Güncelleme: 18.3.2025 11:46

Bakan Işıkhan açıkladı: Binlerce işçi Aday Havuz Sistemi üzerinden görüntülendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 815 bin 608 iş arayan vatandaşın işverenler tarafından Aday Havuz Sistemi üzerinden görüntülendiğini açıkladı.

DHA
Bakan Işıkhan açıkladı: Binlerce işçi Aday Havuz Sistemi üzerinden görüntülendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, eylül ayından bugüne 815 bin 608 iş arayan vatandaşın 79 bin 235 işveren tarafından Aday Havuz Sistemi üzerinden görüntülendiğini açıkladı.

İŞÇİ VE İŞVEREN BULUŞTU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aday Havuz Sistemimiz sayesinde iş arayan vatandaşlarımız ile işverenleri aynı platformda buluşturuyoruz. Geçtiğimiz yılın eylül ayından bugüne 79 bin 235 işveren tarafından 815 bin 608 iş arayan vatandaşımız sistemde görüntülendi. Bu görüntülemeler sonucunda 204 bin 632 iş arayan vatandaşımız ile iletişime geçildi. Yenilikçi politikalarımız ile istihdamımızı destekleyecek, iş gücü piyasasını daha verimli hale getireceğiz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Işıkhan açıkladı: Binlerce işçi Aday Havuz Sistemi üzerinden görüntülendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz