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Giriş Tarihi: 8.10.2026 10:55

Bakan Işıkhan açıkladı: İŞKUR 9 ayda 1,1 milyona yakın kişiyi işe yerleştirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un ocak-eylül döneminde 1,1 milyona yakın işe yerleştirmeye aracılık ettiğini açıkladı. Aynı dönemde 2,5 milyondan fazla bireysel görüşme gerçekleştirilirken, 1,8 milyondan fazla açık iş tespit edildi.

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DHA Ekonomi
Bakan Işıkhan açıkladı: İŞKUR 9 ayda 1,1 milyona yakın kişiyi işe yerleştirdi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) ocak-eylül ayları arasında 1,1 milyona yakın işe yerleştirmeye aracılık ettiğini açıkladı. Işıkhan, aynı dönemde 2,5 milyondan fazla bireysel görüşme gerçekleştirildiğini ve 1,8 milyondan fazla açık iş tespit edildiğini bildirdi.

İŞKUR'DAN 9 AYDA 2,5 MİLYONDAN FAZLA GÖRÜŞME

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR aracılığıyla çalışma hayatının ihtiyaçlarını tespit ettiklerini ve iş gücü kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Işıkhan, ocak-eylül döneminde 1,1 milyona yakın işe yerleştirmeye aracılık edildiğini, 2,5 milyondan fazla bireysel görüşme gerçekleştirildiğini ve 1,8 milyondan fazla açık iş tespit edildiğini açıkladı.

İŞ ARAYANLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Bakan Işıkhan, iş arayan vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için çalışmaların devam edeceğini belirterek, çalışma hayatına yönelik politikaların işçiler, işverenler, esnaf, sanayiciler ve üreticilerle birlikte belirlenmeye devam edileceğini ifade etti.

Işıkhan açıklamasını "Unutma İŞKUR da İş var" ifadeleriyle tamamladı.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜRKİYE İŞ KURUMU #VEDAT IŞIKHAN #İŞKUR

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