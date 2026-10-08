Bakan Işıkhan açıkladı: İŞKUR 9 ayda 1,1 milyona yakın kişiyi işe yerleştirdi

İŞ ARAYANLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Bakan Işıkhan, iş arayan vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için çalışmaların devam edeceğini belirterek, çalışma hayatına yönelik politikaların işçiler, işverenler, esnaf, sanayiciler ve üreticilerle birlikte belirlenmeye devam edileceğini ifade etti.

Işıkhan açıklamasını "Unutma İŞKUR da İş var" ifadeleriyle tamamladı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör