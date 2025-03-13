Bakan Işıkhan açıkladı: Sağlık hizmetlerinde usulsüzlüğe milyonlarca lira ceza

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2024 ve 2025 yıllarının Ocak-Şubat aylarında 250 denetim gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK aracılığıyla yapılan denetimler sonucu 14 bin 968 kişinin sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlandığını açıkladı.

988 MİYON LİRADAN FAZLA CEZA

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "SGK aracılığıyla 2024 yılı ve 2025 yılı ocak, şubat aylarında yaptığımız denetimler sayesinde 14 bin 968 kişinin hak etmediği halde sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlandığını tespit ettik. 988 milyon liradan fazla ceza uyguladık" dedi.

Yapılan denetimlerde toplamda 250 sağlık denetimi yapıldı, 1231 sağlık hizmeti sunucusu incelemeye alındı. 88 hastane, 16 diğer sağlık tesisi, 6 tıp merkezi ve 1121 eczaneye toplamda 988 milyon 334 bin 791 lira ceza uygulandı. 19 sağlık hizmeti sunucusunun ödemeleri durduruldu. Bakan Işıkhan, açıklamasında, sağlığa eşit şartlarda erişim sağlamak ve güvenli hizmet sunmak için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.