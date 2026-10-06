Bakan Işıkhan açıkladı: Serebral palsi hastalarına 2,31 milyar lira destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, serebral palsi hastalarına Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında sağlanan desteklere ilişkin bilgi verdi. Işıkhan, yılın ilk 6 ayında hastaların sağlık harcamaları için 2,31 milyar lira ödeme yapıldığını bildirdi.

EN BÜYÜK PAY TEDAVİ VE TETKİK GİDERLERİNE

Işıkhan, serebral palsili vatandaşların fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarından ilaç ve tıbbi malzeme desteğine kadar birçok alanda yanlarında olduklarını belirtti.

Bakan Işıkhan, "Bu yılın ilk 6 ayında Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında 2,3 milyar liradan fazla destek sağladık." ifadesini kullandı.

Işıkhan'ın paylaştığı verilere göre, 2026'nın ilk 6 ayında serebral palsi hastalarının tedavi ve tetkik giderleri için 1,1 milyar lira, ilaç giderleri için 1 milyar 70 milyon lira, tıbbi cihaz giderleri için ise 135,5 milyon lira karşılandı.

Bu kalemlerin toplamında serebral palsi hastalarının sağlık harcamaları için karşılanan tutar 2,31 milyar lira oldu.

FİZİK TEDAVİDEN TIBBİ MALZEMEYE KADAR KAPSAMLI DESTEK

Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Genel Sağlık Sigortası kapsamında fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarından ilaç ve tıbbi malzemelere kadar, serebral palsi hastalarımızın ihtiyaç duyduğu pek çok sağlık hizmetini Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında karşılıyoruz. 2026 yılı ilk 6 ayında serebral palsi hastalarımızın tedavi ve tetkik 1,1 milyar TL, ilaç 1 milyar 70 milyon TL, tıbbi cihaz 135,5 milyon TL olmak üzere toplam 2,31 milyar TL tutarındaki sağlık harcamasını karşıladık. Farkındalıkla, sevgiyle ve kesintisiz desteğimizle serebral palsi hastalarımızın yanında olmaya devam ediyoruz."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör