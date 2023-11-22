Bakan Işıkhan Çalışma Bakanları Konferansı’na katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakü'de gerçekleşen Beşinci İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Çalışma Bakanları Konferansı Genel Kurul Açılış Toplantısı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Beşinci İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Çalışma Bakanları Konferansı dolayısıyla bulunduğumuz Bakü'de, İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Merkezi'nin Genel Kurul Açılış Toplantısı'nda, teşkilatın yeni yapılandırılan kurumu olan Çalışma Merkezi'nin Bakü'de kurulmasının önemine dikkat çekip, üye devletlerin sosyal kalkınma çabalarını güçlendirmek, çalışma, istihdam, sosyal koruma ve insan kaynaklarının geliştirilmesi alanlarında görüş ve önerilerimizi paylaştık" dedi.