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Giriş Tarihi: 6.9.2023 21:35

Bakan Işıkhan: Depremlerden zarar gören illerimize bugüne kadar 8,5 milyar TL destek verdik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden zarar gören illerimize bugüne kadar, birçok kalemde 8,5 milyar TL destek verdik” dedi.

İHA
Bakan Işıkhan: Depremlerden zarar gören illerimize bugüne kadar 8,5 milyar TL destek verdik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden zarar gören illerimize bugüne kadar İşbaşı Eğitim Programları, Toplum Yararına Program, Nakdi Ücret Desteği, Kısa Çalışma Ödeneği, İşsizlik Ödeneği gibi birçok kalemde 8,5 milyar TL destek verdik. Depremlerin izlerini silmek ve bölgede toparlanmayı hızlandırmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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Bakan Işıkhan: Depremlerden zarar gören illerimize bugüne kadar 8,5 milyar TL destek verdik
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