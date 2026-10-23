Bakan Işıkhan duyurdu: e-Devlet kullanıcı sayısı 70 milyona yaklaştı

YAPAY ZEKÂ VE VERİ ANALİTİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Yapay zekâ destekli araçlar ve veri analitiğiyle iş gücü piyasasının değişen ihtiyaçlarını daha etkin izlemeyi amaçladıklarını belirten Işıkhan, bu teknolojilerin kullanımında kişisel verilerin korunması, şeffaflık, hesap verebilirlik, algoritmik adalet ve insan denetiminin temel ilkeler olması gerektiğini ifade etti.

TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDA İŞBİRLİĞİ MESAJI

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki çalışma hayatı ve sosyal güvenlik işbirliğinin önemine değinen Işıkhan, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi, kültürel ve dilsel bağların yanı sıra dayanışma ve karşılıklı saygıya dayandığını belirtti.

Işıkhan, "İlişkilerimiz, derin tarihi, kültürel ve dilsel bağların yanı sıra köklü bir dayanışma ve karşılıklı saygı anlayışına dayanmaktadır. Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanlarında güçlü bir kurumsal temele dayanan işbirliğimizi, toplumlarımızın değişen ihtiyaçları doğrultusunda daha da geliştirmeye kararlıyız. Türkiye, toplumsal yönetişim alanındaki işbirliğini hem ikili düzeyde hem de ilgili bölgesel ve uluslararası platformlar aracılığıyla derinleştirmeye her zaman hazırdır." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör