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Giriş Tarihi: 30.10.2026 16:58

Bakan Işıkhan duyurdu: Eczacıların satış baremleri ve reçete hizmet bedelleri iyileştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK ile Türk Eczacıları Birliği arasında sağlanan mutabakat kapsamında eczacıların satış hasılatı baremleri ve reçete hizmet bedellerinin iyileştirilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

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AA
Bakan Işıkhan duyurdu: Eczacıların satış baremleri ve reçete hizmet bedelleri iyileştirildi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında eczacıları ilgilendiren yeni bir mutabakata varıldığını duyurdu. Mutabakat kapsamında satış hasılatı baremleri ile reçete hizmet bedellerinin iyileştirilmesi kararlaştırıldı.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TEB Başkanı Mehmet İrfan Demirci ve beraberindeki heyetle bir araya geldiklerini bildirdi.

SGK VE TEB ARASINDA EK PROTOKOL GÖRÜŞMESİ

Görüşmenin, "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol"de değişiklik yapılmasına yönelik ek protokol çalışmaları kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol'de değişiklik çalışmaları amacıyla ek protokol görüşmesini gerçekleştirdik. Eczacılarımız için önemli gördüğümüz mutabakat sayesinde satış hasılatı baremleri ile reçete hizmet bedellerinin iyileştirilmesini kararlaştırdık. Eczacılarımıza ve meslek sektörüne hayırlı olmasını diliyorum."

Mutabakatla satış hasılatı baremleri ve reçete hizmet bedellerinde iyileştirme yapılması kararlaştırılırken, artış oranları, yeni tutarlar ve uygulamanın başlangıç tarihine ilişkin ayrıntılar paylaşımda yer almadı. Düzenlemenin, SGK ile TEB arasındaki ilaç teminine ilişkin protokolde yapılacak değişiklikler kapsamında ele alındığı bildirildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#SGK #VEDAT IŞIKHAN
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Bakan Işıkhan duyurdu: Eczacıların satış baremleri ve reçete hizmet bedelleri iyileştirildi
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