Bakan Işıkhan duyurdu: İŞKUR Gençlik Programı ile üniversitelilere 19 bin 250 TL destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantımızın ardından üniversiteli gençlerimiz için güzel bir haberi paylaştı. İŞKUR Gençlik Programımız için yeni dönem başvuruları başlıyor. Kontenjanımız: 150 bin üniversite öğrencisi. Üniversite öğrencilerimizi kendi kampüslerinde eğitim süreçlerini aksatmadan çalışma hayatına hazırlıyor, deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlıyoruz. Sevgili gençlerimiz; günlük 1.375 TL, ay içerisinde 14 gün katılmanız halinde 19.250 TL gelir desteği elde edebilirsiniz. Ayrıntılara sitemizden ulaşabilir, başvuru takvimi için üniversitenizden bilgi alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör